金馬女星李千娜歷經「世紀血案風波」，沉寂近1個逐步復工，除了在宮廟活動上演出，22日還登上「鑽石舞台之夜」演唱會，不過外界認為她因為心情不佳，體態暴瘦如紙片人，對此，李千娜親自回應：「十幾年來我都長這樣安捏...」
李千娜回應暴瘦如骨 澄清10幾年來都長這樣
昨（23）日，李千娜發文回望出道即將邁入第19年，突然有感而發說：「一直看到新聞和留言說我因為心情不好暴瘦如骨，但十幾年來我都長這樣安捏...」另表示結束「鑽石舞台之夜」演唱會後，形容自己像老鼠一樣跑到導播室偷零食吃，「我會努力健康吃胖，希望接下來可以看到李千娜變胖的新聞。」
此外，李千娜提及日前病逝的恩師袁惟仁，她分享自己在節目《超級星光大道》表演的影片，寫道：「在影片中突然看見了小胖老師，還是覺得無法想像，人生無常，希望老師在天上繼續開心的彈吉他唱歌...」並呼籲大家珍惜當下，把每一次的相遇好好放在心上。
李千娜歷經得失 更懂得停下來呼吸、檢視自己
今年春節開工後，李千娜談到2026的新年願望，她說其實很簡單，只希望自己與家人健康平安，經歷得失後，她更懂得停下來呼吸與檢視自己，「用善良、用愛，把每一次邀請都當成一份信任。」
在創作上，李千娜希望更勇敢，也更溫柔、更堅定，用音樂擁抱低潮中的人，用作品回應始終陪伴她的人，「留下那些曾經流過的眼淚，也留下那些沒有被打倒的心。」
資料來源：李千娜 Nana Lee IG
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昨（23）日，李千娜發文回望出道即將邁入第19年，突然有感而發說：「一直看到新聞和留言說我因為心情不好暴瘦如骨，但十幾年來我都長這樣安捏...」另表示結束「鑽石舞台之夜」演唱會後，形容自己像老鼠一樣跑到導播室偷零食吃，「我會努力健康吃胖，希望接下來可以看到李千娜變胖的新聞。」
此外，李千娜提及日前病逝的恩師袁惟仁，她分享自己在節目《超級星光大道》表演的影片，寫道：「在影片中突然看見了小胖老師，還是覺得無法想像，人生無常，希望老師在天上繼續開心的彈吉他唱歌...」並呼籲大家珍惜當下，把每一次的相遇好好放在心上。
今年春節開工後，李千娜談到2026的新年願望，她說其實很簡單，只希望自己與家人健康平安，經歷得失後，她更懂得停下來呼吸與檢視自己，「用善良、用愛，把每一次邀請都當成一份信任。」
在創作上，李千娜希望更勇敢，也更溫柔、更堅定，用音樂擁抱低潮中的人，用作品回應始終陪伴她的人，「留下那些曾經流過的眼淚，也留下那些沒有被打倒的心。」