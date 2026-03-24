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光通訊廠環宇-KY因股價達公布注意交易資訊標準，24日公告最新自結數字，2月稅後轉盈，每股純益0.06元，較去年同期每股虧損0.02元明顯改善；若看去年第4季表現，單季每股純益0.6元，也較前年同期虧損0.44元大幅好轉，營運回升力道明顯。從單月表現來看，環宇今年2月營收1.57億元，年增7.53%；稅前淨利1000萬元，較去年同期虧損200萬元轉正；歸屬母公司業主淨利700萬元，同樣由虧轉盈，每股純益0.06元。若以單季觀察，去年第4季營收6.89億元，年增44.44%；稅前淨利7100萬元，歸屬母公司業主淨利6800萬元，雙雙擺脫前年同期虧損局面。環宇先前指出，受惠AI算力需求持續擴大，加上資料中心建置熱度不減，自有光電元件產品客戶需求穩定成長，代工訂單也維持穩健，帶動整體營運動能升溫。公司認為，隨著AI應用持續擴張，以及資料中心對高速傳輸需求攀升，未來2年營運仍可望維持高度成長。環宇目前主力聚焦於光收發模組接收端PD，市占率已超過7成。隨著今年800G模組出貨持續放大，加上1.6T產品逐步開始貢獻營收，法人看好AOC相關業務將持續扮演推升成長的重要動能。