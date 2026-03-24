我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木村拓哉（右）罕見聊起自己年輕時的失戀故事，讓好友太田光（左）相當意外。（圖／YouTube木村拓哉）

日本天王木村拓哉日前於個人YouTube頻道更新影片，邀請多年好友、爆笑問題成員太田光一同前往東京吉祥寺散步。聊天過程中竟意外揭開了男神不為人知的情感往事，沒想到從年輕帥到老的木村男神，也有被人甩掉的失戀經歷！面對好友追問甩了自己的人是誰？木村也不避諱地淡淡回應：「對方並不是藝人。」兩人在路過井之頭公園著名的天鵝船碼頭時，太田光主動提起了當地的都市傳說：「聽說坐了天鵝船就會分手？」隨後他心酸自爆，學生時代曾帶著當時交往的女友來此約會，結果魔咒真的靈驗，兩人不僅分手，女方隨後還另結新歡。話題一轉，太田光帶著半開玩笑的語氣追問木村：「你這傢伙應該沒被甩過吧？」沒想到木村拓哉竟淡定地秒回：「有啊！」讓太田光當場大吃一驚，連聲驚呼：「騙人！是誰？竟然有人會甩掉木村拓哉？」木村隨後淡定補充，那並非正式交往後才發生的事，且對方只是普通人，現在提名字也沒有意義。太田光聽到好友的八卦過去，整個人都興奮了起來，直呼：「那個人現在一定覺得自己當初放掉了一條超大魚吧！」 木村則謙虛地說：「也沒那麼大啦」，太田立刻大聲吐槽：「明明就超大的好嗎！」談起這段被甩的經歷，木村拓哉展現了超高氣度和體貼。認為對方現在可能早就忘了這件事，平靜地表示：「那對她來說應該不算是什麼好的回憶，頂多只是一次感到抱歉的經驗罷了。」在影片播出後也引發網友熱烈討論。不少粉絲留言感嘆：「木村的想法太成熟了」、「即便身為天王，對待過往感情依然如此溫柔」、「這種體恤對方心情的態度才是真男神」。