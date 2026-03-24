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財政部今（24）日公布最新統計，去（2025）年全球經濟隨人工智慧（AI）應用快速擴展，帶動相關需求強勁，各國貿易動能普遍升溫。根據世界貿易組織（WTO）資料，2025年全球出口總值達26.3兆美元，年增7.2%，各國出口同步走揚，台灣更受惠AI商機，加上在半導體及資通訊供應鏈深具競爭優勢，出口表現強勢爆發，寫下32年來最佳紀錄，全球排名第12。根據WTO最新統計，2025年出口值以中國大陸出口占比14.4%居首，其次為美國占8.3%、德國6.7%、荷蘭3.8%，香港占2.9%，排名前進3名，排名第5；日本2.8%排名下滑1名，位居第6；南韓2.7%（7093億美元）排名下滑2名，全球居第8。至於台灣則以2.4%。約6400億美元排名全球第12，一口氣躍升4名，創1994年以來最佳表現；新加坡則占2.2%，排名14，前進1名。就2025年全球進口總值排名來看，亞洲4小龍中香港及南韓分列第6、第12，新加坡第18，台灣進口占全球比重1.8%，排名下滑1名，居第19。進出口併計，2025年我國在全球排名第15，前進3名)，也是2003年以來最優。觀察出口的全球占比變化，我國受惠AI商機且在半導體及資通訊供應鏈深具競爭優勢，2025年占比較2024年提高0.5個百分點，超越表列其他主要經濟體，香港及新加坡亦各增0.3、0.1個百分點，中國大陸、美國、德國、日本及南韓占比則滑落0.1至0.2個百分點。若與2016年比較，以中國大陸、我國表現較佳，占比分別上升1.3及0.7個百分點；德國、日本比重走低，降幅各1.6及1.2個百分點，美國、南韓亦下降0.7、0.4個百分點。