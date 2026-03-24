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光寶科啟動新一波籌資規劃，董事會決議將在不超過2億股額度內，評估辦理私募普通股，或透過現金增資發行普通股參與海外存託憑證（GDR），未來將視市場條件與資金需求，選擇單一方案或搭配進行。以24日收盤價153元估算，這次潛在募資規模上看306億元。若以目前股本231.67億元來看，這次籌資額度約占光寶科原股本8.6%。隨著AI伺服器相關需求持續擴大，光寶科今年擴產腳步進一步加快，資本支出預估將從去年70億元拉高至110億元，重點仍放在台灣與越南等關鍵基地，鎖定高階電源與BBU等核心產品線。光寶科總經理邱森彬先前也提到，近年受美中貿易戰等因素影響，客戶要求供應鏈去中化，使部分產能從中國轉往其他地區。偏偏在產能搬遷過程中，又碰上AI需求爆發，導致原有廠房與空間規劃來不及跟上，成為擴產壓力來源之一。他坦言，今年高達110億元的資本支出中，很大一部分將用於興建廠房，希望先把未來幾年的生產空間與擴充需求一次準備到位。