日本影視歌傳奇巨星中山美穗以經典純愛片《情書》紅遍全亞洲，她2024年底在家中猝逝，死訊震撼各界，如今2年過去，其官方網站發布消息，宣告中山美穗的官網將在本月31日23點59分永久關閉，讓大批影迷大感不捨。
中山美穗官網關閉倒數 影迷：像又失去她一次
昨（23）日，中山美穗的官方網站「nakayamamiho.com」發布重要聲明，內文寫道：「衷心感謝各位平時對中山美穗官方粉絲俱樂部『Langue de Chat』的支持與愛護。誠如2024年12月20日（五）所發布的公告，中山美穗官方網站將於2026年3月31日起正式關閉。對於長久以來瀏覽本網站並給予支持的所有粉絲，我們由衷表達最深切的謝意。」
中山美穗官網將停止運作，網站內珍貴的照片、留言與活動紀錄將永遠消失，消息一出，許多影迷感嘆，「像又失去她一次」、「像是一點一滴被抹去的現實」、「這段時間辛苦了」、「情書中的藤井樹永遠都在」、「趕快截圖留存...」
中山美穗陳屍自宅浴缸 疑似熱休克導致溺斃
前年12月6日，「一代女神」中山美穗被發現陳屍於東京澀谷區的自宅浴缸內，享年54歲，據了解，中山美穗原訂當天在大阪舉行兩場耶誕公演，但上午因為不明原因失聯引起工作人員擔心，經紀公司人員隨即前往其住所查看，發現她倒臥在浴室中，警方到場後確認已無生命跡象。
對於中山美穗的死因，經紀公司於死訊曝光2天後公布屍檢結果，證實她死於「在洗澡時發生的意外事故」，並排除他殺或輕生嫌疑。相關人士透露，中山美穗疑似因為「熱休克」導致溺斃，且現場並未發現遺書或藥物。
由於中山美穗離世前一天還在IG分享藝術展覽的心情，並對即將到來的巡演充滿期待，因此突如其來的意外讓親友與粉絲更加難以接受。
資料來源：nakayamamiho.com
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昨（23）日，中山美穗的官方網站「nakayamamiho.com」發布重要聲明，內文寫道：「衷心感謝各位平時對中山美穗官方粉絲俱樂部『Langue de Chat』的支持與愛護。誠如2024年12月20日（五）所發布的公告，中山美穗官方網站將於2026年3月31日起正式關閉。對於長久以來瀏覽本網站並給予支持的所有粉絲，我們由衷表達最深切的謝意。」
中山美穗官網將停止運作，網站內珍貴的照片、留言與活動紀錄將永遠消失，消息一出，許多影迷感嘆，「像又失去她一次」、「像是一點一滴被抹去的現實」、「這段時間辛苦了」、「情書中的藤井樹永遠都在」、「趕快截圖留存...」
前年12月6日，「一代女神」中山美穗被發現陳屍於東京澀谷區的自宅浴缸內，享年54歲，據了解，中山美穗原訂當天在大阪舉行兩場耶誕公演，但上午因為不明原因失聯引起工作人員擔心，經紀公司人員隨即前往其住所查看，發現她倒臥在浴室中，警方到場後確認已無生命跡象。
對於中山美穗的死因，經紀公司於死訊曝光2天後公布屍檢結果，證實她死於「在洗澡時發生的意外事故」，並排除他殺或輕生嫌疑。相關人士透露，中山美穗疑似因為「熱休克」導致溺斃，且現場並未發現遺書或藥物。
由於中山美穗離世前一天還在IG分享藝術展覽的心情，並對即將到來的巡演充滿期待，因此突如其來的意外讓親友與粉絲更加難以接受。