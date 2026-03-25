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太早睡根本不是自律！身體爆出3警訊增加死亡風險：一堆人不知

很多人以為早睡是因為自律，但這很可能是身體提早疲勞的訊號，例如處於慢性發炎、代謝異常或情緒問題。

而最佳睡眠區間是晚上11點入睡、清晨6點起床，睡足7小時。

▲很多人以為早睡是因為自律，但這很可能是身體提早疲勞的訊號，例如處於慢性發炎、代謝異常或情緒問題。（示意圖／Pexels）

11點入睡現代人根本做不到！維持規律作息才是王道

與其盲目追求「早睡」或者「多睡」，不如維持適當的睡眠長度並建立規律作息。

但只要能減少長時間臥床及過度補眠的習慣，就能有效降低潛在的心血管風險