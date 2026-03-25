你懂睡覺嗎？許多人對於睡覺總是覺得早睡就是自律、睡越久越好，但其實這是錯誤的概念！營養師老辜引述最新世代研究，發現睡眠和死亡風險呈現「U型關係」，也就是太早睡以及太晚睡都是非常不健康的行為，甚至會增加死亡以及心血管疾病風險。研究證實，最佳睡眠區間是晚上11點入睡、清晨6點起床，睡足7小時，這樣才是跟死亡風險呈現最低相關。
太早睡根本不是自律！身體爆出3警訊增加死亡風險：一堆人不知
根據研究顯示，睡眠時間和死亡風險呈現U型關係，太早睡或太晚都不好，即便是早睡也不能睡到超過8小時以上，長時間躺在床上，會導致睡眠品質下降及白天活動量不足，形成健康惡性循環，這些都跟全因死亡和心血管疾病風險上升有關係。
很多人以為早睡是因為自律，但這很可能是身體提早疲勞的訊號，例如處於慢性發炎、代謝異常或情緒問題。因此專家建議，理想的睡眠應該建立在穩定的「生理時鐘」，讓身體在固定時間進入修復狀態，而最佳睡眠區間是晚上11點入睡、清晨6點起床，睡足7小時。
11點入睡現代人根本做不到！維持規律作息才是王道
營養師老辜也坦言，現代人要晚上11點入睡基本上已經非常具有挑戰性，與其盲目追求「早睡」或者「多睡」，不如維持適當的睡眠長度並建立規律作息。因為在研究中也有提到，每個人的作息節律不同，但若能長期維持在黃金區間內自然醒來，對心理與生理健康都有顯著幫助，避免因睡眠時長過度波動而造成身體負擔。
老辜提到，就算無法11點睡、6點醒也不用太過焦慮，重點是避免極端睡眠模式，例如在週末報復性補眠，不如每天維持固定長度優質睡眠，雖然維持規律作息需要極大毅力，但只要能減少長時間臥床及過度補眠的習慣，就能有效降低潛在的心血管風險，讓睡眠真正發揮修復身體的功能。
資料來源：營養師老辜與科學、Pubmed官網
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根據研究顯示，睡眠時間和死亡風險呈現U型關係，太早睡或太晚都不好，即便是早睡也不能睡到超過8小時以上，長時間躺在床上，會導致睡眠品質下降及白天活動量不足，形成健康惡性循環，這些都跟全因死亡和心血管疾病風險上升有關係。
很多人以為早睡是因為自律，但這很可能是身體提早疲勞的訊號，例如處於慢性發炎、代謝異常或情緒問題。因此專家建議，理想的睡眠應該建立在穩定的「生理時鐘」，讓身體在固定時間進入修復狀態，而最佳睡眠區間是晚上11點入睡、清晨6點起床，睡足7小時。
營養師老辜也坦言，現代人要晚上11點入睡基本上已經非常具有挑戰性，與其盲目追求「早睡」或者「多睡」，不如維持適當的睡眠長度並建立規律作息。因為在研究中也有提到，每個人的作息節律不同，但若能長期維持在黃金區間內自然醒來，對心理與生理健康都有顯著幫助，避免因睡眠時長過度波動而造成身體負擔。
老辜提到，就算無法11點睡、6點醒也不用太過焦慮，重點是避免極端睡眠模式，例如在週末報復性補眠，不如每天維持固定長度優質睡眠，雖然維持規律作息需要極大毅力，但只要能減少長時間臥床及過度補眠的習慣，就能有效降低潛在的心血管風險，讓睡眠真正發揮修復身體的功能。