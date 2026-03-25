全家便利商店本週咖啡優惠出爐了，5日5好康，特大杯鐵第二杯25元，還有仙女醇奶茶第二杯10元，相當下殺約6折開喝，今（25）日APP還可搶咖啡第二杯10元，有特濃美式、特濃拿鐵，現在搶比門市買便宜；7-11門市則是應援「LINE禮物」有咖啡、飲品買一送一，可分次兌換。
🟡全家便利商店
📍APP｜3月25日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
📍門市｜3月27日起至3月31日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋第二支55元，5.7折（原價49元、特價28元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜3月11日至3月31日
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月18日至3月31日
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵任2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）至3月22日
📍APP｜3月25日至3月31日
◾特大杯美式買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／檸檬紅買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
🟡萊爾富
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
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📍APP｜3月25日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
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◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
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◾霜淇淋第二支55元，5.7折（原價49元、特價28元）
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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📍門市｜3月18日至3月31日
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◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）至3月22日
📍APP｜3月25日至3月31日
◾特大杯美式買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）
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◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
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◾黑糖粉粿蕎麥茶買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
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🟡美廉社
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◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
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◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
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🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富