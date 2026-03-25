南投縣政府昨（24）日宣布，從2026年4月起，正式實施「老人全民健康保險保險費自付額補助計畫」，只要設籍在南投縣65歲以上長者、55歲以上原住民，不用主動申請，符合資格的長者會直接納入健保費補助，每個月最多補助826元，一年最高有9912元、近萬元補助。
南投長者補助健保費 無設籍年限、免申請、不排富
南投縣長許淑華2025年表示，一定要落實負擔一般民眾65歲以上、原住民55歲以上長者，健保費補助政策，南投縣議會也在今年通過追加減預算案，讓長者健保費補助案得以實施。南投副縣長王瑞德表示，盼為長者減輕一年近萬元健保負擔，提升長者就醫意願，改善健康指標。
南投縣政府表示，今年2月南投65歲以上長者約有10.7萬人，目前中央及地方補助以低收入、身心障礙和弱勢族群為主，一般長者因為收入或申請門檻不符合，無法享受該權益，這次4月開始實施的健保費補助，採「無設籍年限限制、免申請、不排富」，符合資格的長者將主動納入補助範圍，長者不用再另外申請，讓長者不用費心奔波，也減少因資訊不對等或行政流程複雜措施福利，預估有超過10萬人受惠。
縣府指出，補助金額是依照第6類被保險人及眷屬（無職業地區人口）自付保費計算公式，每人每月最高補助上限826元，超過的部分要自己支付；補助款由南投縣府撥款給衛生福利部中央健康保險署，健保署會直接扣除民眾每月健保費自付額應收款項，民眾不會收到現金補助。
南投補助長者健保費資訊
實施時間：2026年4月1日起
補助資格：設籍南投縣的65歲以上長者、55歲以上原住民，沒有設籍年限限制、不用申請、不排富。
補助金額：每月最高826元，一年最高9912元。
補助方式：補助款會直接由南投縣政府撥款給衛福部中央健康保險署，健保署會直接扣除每月健保費自付額，民眾不會領到現金補助
資料來源：南投縣政府
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南投縣長許淑華2025年表示，一定要落實負擔一般民眾65歲以上、原住民55歲以上長者，健保費補助政策，南投縣議會也在今年通過追加減預算案，讓長者健保費補助案得以實施。南投副縣長王瑞德表示，盼為長者減輕一年近萬元健保負擔，提升長者就醫意願，改善健康指標。
南投縣政府表示，今年2月南投65歲以上長者約有10.7萬人，目前中央及地方補助以低收入、身心障礙和弱勢族群為主，一般長者因為收入或申請門檻不符合，無法享受該權益，這次4月開始實施的健保費補助，採「無設籍年限限制、免申請、不排富」，符合資格的長者將主動納入補助範圍，長者不用再另外申請，讓長者不用費心奔波，也減少因資訊不對等或行政流程複雜措施福利，預估有超過10萬人受惠。
縣府指出，補助金額是依照第6類被保險人及眷屬（無職業地區人口）自付保費計算公式，每人每月最高補助上限826元，超過的部分要自己支付；補助款由南投縣府撥款給衛生福利部中央健康保險署，健保署會直接扣除民眾每月健保費自付額應收款項，民眾不會收到現金補助。
實施時間：2026年4月1日起
補助資格：設籍南投縣的65歲以上長者、55歲以上原住民，沒有設籍年限限制、不用申請、不排富。
補助金額：每月最高826元，一年最高9912元。
補助方式：補助款會直接由南投縣政府撥款給衛福部中央健康保險署，健保署會直接扣除每月健保費自付額，民眾不會領到現金補助
資料來源：南投縣政府