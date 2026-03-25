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▲BIGBANG GD（上）、太陽（下）都在社群帳號上按讚前成員T.O.P的回歸相關新聞貼文。（圖／IG @hypebeastkr）

BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）自2022年退出團體，已經長時間未有音樂作品問世，近日他終於拋出震撼彈，正式宣布推出全新專輯、重返樂壇，消息一出立刻引發關注，就連前隊友G-Dragon、太陽也悄悄在社群上按讚表態，再度成為話題，還有粉絲對於「是否合體」抱持著小小的希望。根據T.O.P的經紀公司TOP SPOT PICTURES透露，T.O.P將於4月3日發行首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION》。值得一提的是，這也是他自2006年出道以來，首次推出完整個人專輯，對他而言意義非凡。近期釋出的預告內容，展現出他一貫獨特、偏藝術性的音樂風格，讓粉絲更加期待完整作品。除了回歸消息本身掀起熱議外，粉絲也發現前隊友G-Dragon與太陽都讚讚了關於他的相關宣傳貼文。雖然GD向來有「海巡按讚」習慣，但太陽過去較少對T.O.P相關內容公開互動，因此也被解讀為一種支持訊號，不少粉絲直呼「久違的團魂」，甚至開始期待未來是否還有合體機會。T.O.P 在2006年以團體BIGBANG出道，2017年曾因涉及吸毒事件引發爭議、被判緩刑，形象一度重創，也讓他的演藝活動幾乎全面停擺。之後雖然隨團參與部分作品，但整體曝光明顯減少，逐漸淡出大眾視野。2022年，T.O.P離開YG娛樂，並退出BIGBANG。去年他曾透過韓媒訪問，首度親自說明退出 BIGBANG的真正原因。他坦言，離開並非出於不滿或決裂，而是因為感到愧疚。他認為自己曾帶給團體負面影響，因此選擇退一步，承擔外界的批評與攻擊，不願讓這些標籤繼續牽連其他成員。他進一步解釋，自己刻意與團體保持距離，其實也是為了粉絲。「如果我還在團體裡，大家會一直期待合體」，但他認為這樣只會帶來更多失望。因此選擇不留下模糊空間，甚至坦言至今仍無法主動聯絡成員，因為內心的愧疚與自責始終存在。