我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太陽（如圖）新造型神似黃仁勳。（圖／IG@__youngbae__）

▲輝達執行長黃仁勳總是以皮衣造型現身。（圖╱記者朱永強攝）

韓國天團BIGBANG成員太陽近日受邀到巴黎參加時裝週活動，當天他以白色髮型、細框眼鏡、黑色皮衣造型來到現場，沒想到現場照片曝光後，粉絲誇獎帥氣的聲音卻沒有湧上，反而紛紛歪樓表示「撞臉AI教父黃仁勳」，直呼看過就回不去了。太陽受邀參加品牌Enfants Riches Déprimés的巴黎大秀，當天他白髮、黑皮衣造型來到現場，白髮造型是往天上梳高，看起來有些像刺蝟造型，同時太陽還戴著黑色系方框眼鏡，以一個成熟姿態看著鏡頭，讓人越看越覺得好像有些眼熟。那就是AI教父黃仁勳！一名網友在Threads發文寫下「太陽新造型，整個超像黃仁勳」，讓許多人看到照片後紛紛出不去，「差點噴午餐」、「不允許你胡說」、「直接歐巴變我爸」、「義父還是太權威了」、「看到照片當下認真以為黃仁勳被惡搞」、「剛滑到就看成黃仁勳」」、「留友看南韓黃仁勳。」不只是撞臉黃仁勳，太陽的造型也被網友說撞臉飾演《怪獸與牠們的產地》的強尼戴普，同時放上強尼戴普白色頭髮，相同髮型、拿著魔法棒的照片，「只有我第一眼看到想到強尼戴普演的葛林戴華德嗎」；另外有網友則認為更像歌手巫啓賢，貼文曝光後已經吸引超過10萬次觀看、1萬人點讚，笑瘋許多網友。