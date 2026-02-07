我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李洙赫（右）爆料GD（左）〈THIS LOVE〉創作內幕。（圖／집대성 YouTube）

韓國天王GD（權志龍、G-DRAGON）和李洙赫一起登上大聲所主持的節目《家大聲》，其中公開了自己20年前寫下BIGBANG歌曲〈THIS LOVE〉的內幕，他透露歌曲裡其中一句歌詞「朋友都罵我蠢蛋」其中的朋友是真有其人，那位毒舌好友就是自己20年兄弟李洙赫，同時還被爆料當年的戀愛腦行徑，笑翻許多觀眾。節目中，GD回憶起自己16歲、高中時期就與李洙赫結為好友，正好也是BIGBANG剛出道、他投入創作最瘋狂的年代，談到名曲〈THIS LOVE〉時，GD突然爆料，歌詞中那句「朋友們都說我是蠢蛋」，其實並非虛構，而是真有其人，GD認真又調侃地指著李洙赫說：「就是這傢伙說我是蠢蛋！」被點名的李洙赫當場為自己澄清，表示當年並非真的毒舌攻擊，而是用冷靜的語氣問了一句：「你是蠢蛋嗎？」因為李洙赫早就看穿GD的「戀愛腦體質」，只要一談戀愛就會全心投入、不顧一切，讓身為朋友的他實在看不下去；李洙赫更進一步爆料，某個陰雨綿綿的日子裡，突然接到GD的電話、約他出來見面，沒想到到了公園後，竟看到GD一個人縮在溜滑梯底下躲雨，畫面淒涼又荒唐。GD眼看李洙赫想要越說越多、舊事一樁樁被翻出，他立刻機警地打斷話題，搞笑喊停：「好，我們只說到這吧！」成功阻止更多黑歷史曝光。節目播出後，相關片段迅速在網路上瘋傳，粉絲紛紛表示：「原來〈THIS LOVE〉這麼真實」、「被朋友罵蠢還寫成歌，只有GD做得到」也讓外界再次看到GD舞台光環之外，真性情又可愛的一面。