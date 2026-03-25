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AI浪潮席捲產業，半導體需求也強勁，也引爆電力需求大增，經濟部預估2030年新增用電需求將超過5GW，且2026年至2035年的年平均用電增量，將是過去10年的兩倍以上。對此，台灣西門子總裁暨執行長張合翕（Frank Grunert）認為，台灣雖正努力提高發電量，但仍屬燃氣電廠較多，也應重視再生能源，同時要省電，提高能源效率。西門子今日舉行年度媒體餐敘，由於西門子有個電子工廠的領航計畫，或者稱作「燈塔工廠」，目標是打造一個完全由 AI 驅動、具備自適應能力的生產基地，媒體也十分關心此議題，是否這樣的模式能夠複製到台灣產業？對此，張合翕指出，西門子的這個模式可以應用在台灣的電子製造業，在德國埃朗根設立的電子工廠，這個工廠就是示範用，讓其他企業看見一個由AI支持、全自動、可以自行適應的生產基地。然而，台灣目前產業的瓶頸就在於企業的「數位化程度」，大型企業如鴻海、聯發科、緯創、和碩等，數位化都做得非常好，他們是全球的領導者。但同時，台灣也有數千、數萬家製造業的中小企業，他們的數位化程度就還需要再提升，西門子要協助這些中小企業提升數位化程度，他們才有能力、才有機會應用AI。此外，電力也是台灣現在比較關鍵的問題之一。張合翕表示，他知道台灣政府現在正在努力提高發電量，有很多電廠正處於興建或規劃階段，但他直言，台灣也應重視「再生能源」，不只是燃氣電廠，也應該繼續重視風能、太陽能、水力等。此外，不能只關注發電，張合翕認為，「省電」其實也非常重要。有一些簡單、立竿見影的做法可以幫助企業省電，像是西門子的AI Box。一棟建物安裝AI Box之後，就可以省下大量的電，如果大家都裝，透過AI來優化空調，就可以節省非常多的電量，省下來的電量就可以進而提供給製造業使用，也就不需要再蓋這麼多的電廠。所以，發電量要增加沒錯，張合翕強調，也應該重視再生能源。「因為我們只有一個地球，沒有第二個」，另外一塊是省電，也就是能源效率的大幅提升，而AI 就是提供不少節能方式的萬能工具。