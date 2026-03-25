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華南金控今（25）日召開法說會，去（2025）年稅前淨利首度突破300億元，達到326.26億元，稅後淨利264.24億元也再創新高，年成長14.2%，每股稅後盈餘（EPS）1.90元。對於投資人最關心的股利政策，總經理蕭玉美表示，去年獲利創新高，應該還是可以期待，股利水準有望提升。華南金與旗下銀行、產險子公司獲利持續向上突破，同創歷年最佳表現，且集團全年共銷效益達27.95億元，年成長8.54%，其中子公司華南銀行2025年度利息淨收益與手續費淨收益雙位數成長，帶動全年稅後淨利達241.52億元，年成長11.8%，改寫歷史新高紀錄，EPS為2.27元。華南銀核心業務動能穩健，財富管理動能尤佳，財富管理手續費收入達108.31億元，為首家財富管理手續費收入突破百億元的公股銀行，為一重要里程碑，且高資產業務客戶數已超過2,300人、總資產規模（AUM）逾2000億元。同時，2025年底中小企業放款市占率7.08%，排名全體金融機構第4名，全年中小企業信保基金累計送保金額1603億元，排名全體送保金融機構第3名，穩居同業間良好地位。至於子公司華南永昌證券2025年度稅後淨利20.64億元，年成長8.2%，EPS為3.15元居公股券商之冠，股票自營績效報酬率32%優於大盤的26%，且複委託業務動能佳，交易量1726億元創歷年新高，成長幅度32%；經紀業務市占率2.70%，融資餘額市占率5.30%，分別排名公股第1、2名。華南產險本業穩定增長，2025年度稅後淨利18.02億元再創新高，年成長39.4%，EPS為9元，簽單保費總收入148.92億元持續刷新歷史紀錄；自留滿期損失率連續3年下降至50.76%，自留費用率亦下降至33.91%，損失率與費用率皆有效控管。對於2025年營運動能持續成長，總經理蕭玉美指出，主要採行5項策略，包括一、提高資本使用效率，拉利差，以提升獲利。二、調整獲利結構、深化客群經營，帶動財富管理手收突破百億。三、導入金融科技，以客戶需求為核心，深化數位轉型與客戶經營，透過精準行銷，全方位服務客戶，推動業務穩健成長。四、強化集團共同行銷動能，提升集團營運綜效。五、強化風險管理及子公司績效管理制度。至於股利政策，蕭玉美表示，會考慮子公司現金股利上繳、財務比例、股利配發穩定性、現金流量，還有各子公司資本需求等因素，當然，也會兼顧股東權益，由於去年獲利創新高，股東可以期待股利絕對數可以增加，原則會維持現金為主，原則以配合現金為主，預計提報4月董事會，通過後會對外公告。面對近期中東地區戰事持續，國際政經情勢變化快速，全球金融市場震盪，能源及原物料價格大幅波動，通膨還有利率走勢，都增添極端的不確定性，蕭玉美表示，華南金將持續密切關注國際政經情勢發展、持續關懷客戶，尤其是中小企業戶，落實風險控管動態資產配置及流動性管理，並且強化壓力測試，確保資本結構健全及營運韌性。蕭玉美進一步表示，為了長期提升競爭力及永續發展，華南金也啟動5年策略發展藍圖，除了持續穩健發展，並訂定更具挑戰性的目標，並持續專注在資本使用效率、追求永續卓越。