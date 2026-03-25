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▲王道銀行今（25）日宣布「王道好影響」投資計畫，除了承諾每年將提撥稅後淨利的0.5%用於深耕影響力投資之外，更推出第一屆「王道WE Win（Women Empowered to Win）」創新女力競賽。（圖／記者顏真真攝）

王道銀行2025年合併稅後淨利31.49 億元、每股稅後盈餘（EPS）0.61元，董事會已決議配發現金股利0.52元，也是2017年掛牌上市以來的新高。展望今年，面對中東戰局等國際局勢動盪，董事長駱怡君表示，王道更注重風險分散，除加大美國子行華信銀行經營，南半球澳洲也正申請雪梨代表處升格分行，新加坡創投子公司亦成立戰略平台。同時，台灣也將積極拓展財富管理業務，取得財管2.0執照及進駐高雄亞灣專區，期望成為新的獲利引擎，多管齊下、持續為股東爭取提高股利。駱怡君指出，今年對王道長遠發展而言，是非常關鍵的一年，不僅要衝刺獲利成長，更將以「發展輕資本業務」作為核心發展目標，包括開拓TMU、理財商品及貿融業務等，以提升手續費與利差收入，將為王道創造最佳化的資本使用效益，也希望儘快爭取到財富管理2.0執照，進駐高雄亞灣專區，進一步推升財管業務發展。不過，她也談到，目前整體局勢非常變動，甚至連各國領導人都無法預測，企業及個人必須要做較紮實基本功，不要太過投機，「在亂的時局，先把基本功練好」，王道也會加強分散風險。目前王道在美國子行華信銀行，去年起就加大美國布局，過去以保守房地產相關貸款為主，未來會開拓更多商機，擴大格局，在美國也持續積極徵才，今年加強美國經營幅度。此外，王道銀在澳洲有雪梨辦事處，目前也申請升格分行。駱怡君認為，相較於北半球的動亂，南半球相對安定、經濟及法治也相對成熟，看世界不能只看北半球，南半球也應該逐步被重視。在東南亞方面，駱怡君透露，王道透過創投子公司在新加坡成立一家公司，也是王道銀的東南亞戰略平台，去年底她更帶隊到新加坡金融科技展，當時有很多新加坡金管會官員在場，王道不只有業務單位，包括風控、IT、法務等單位都有派人前往，讓公司各部門都同時看到世界變化，未來設計產品也將有更同步的世界觀。至於中國部分，她說，中國整體經濟狀況還有很多不確定性，復甦力道還沒有很強勁，今年天津辦事處將移轉至上海，相較之下，香港今年復甦力道反而相對強勢，因此，整體來看，王道在中國布局相對保守，更看重風控發展，不求太激進的策略，以穩健為主要策略。另外。王道銀今日也公布「王道好影響」投資計畫，除了承諾每年將提撥稅後淨利的0.5%用於深耕影響力投資之外，更推出第1屆「王道WE Win（Women Empowered to Win）」創新女力競賽，尋找對社會或環境有正向影響的新創企業，競賽獲獎者可獲得投資總額為新台幣500萬元，獲選之新創企業將有機會獨得最高新台幣300萬元的王道銀行股權注資，並享有王道銀行及合作夥伴提供的創業相關輔導與協助。駱怡君更承諾，王道銀行未來每年將提撥前1年度個體稅後淨利0.5%的額度用於「影響力投資」，專款專用於有助提升整體社會永續發展、商業模式符合聯合國SDG指標的新創企業。