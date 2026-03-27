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中永和向來給人街廓緊密、生活機能密集的印象，但在新店溪畔的中和左岸重劃區，居住型態呈現另一種樣貌。信義房屋中和捷運店經理鄭安妮指出，近年不少買方明確知道這裡不像舊市區巷口就有便當店與密集店家，而是選擇整齊街廓與單純住宅環境，換取長時間居住的舒適度，因此逐漸累積一批長期自住型買盤。中和左岸重劃區位於華中橋西側，屬低密度開發的純住宅規劃，區內多為新成屋與新古屋大樓，街道筆直、棟距完整，並有專屬的遠雄左岸橋可直接銜接河濱公園，日常散步、騎車動線順暢。鄭安妮表示，交通方面，步行約8至10分鐘可達環狀線中原站與橋和站，開車可快速銜接台64、台65與新北環快，往返萬華、中正或板橋市區皆在可控通勤時間內。生活機能主要仰賴周邊成熟商圈支撐，車程5至10分鐘可到中和廟口、環球購物中心，量販採買多由Costco解決。鄭安妮指出，區域購屋客群以自住需求為主，包括在地企業主、傳統產業第二代與科技產業從業人員。中和立德街一帶早期聚集印刷與紡織等產業，形成不少中小企業主長期深耕的基礎，而鄰近的MIT國際科學園區也帶來科技產業人口。部分企業主選擇在工作地點附近購屋，縮短通勤時間，也有人因工作型態彈性，在家辦公需求增加，偏好環境安靜的住宅區。另有部分北市買盤原本在萬華、大直或內湖一帶看屋，因看中河岸景觀與價格差距，轉而評估中和左岸。市場上常被拿來比較的是板橋江翠北重劃區。鄭安妮分析，中和左岸的住宅區氛圍較為明確，河濱公園出入口距離近，居民可直接進入休閒動線；江翠北重劃區部分區段須步行較遠距離才能進入河濱公園。此外，中和左岸部分社區面向北市河岸景觀，與江翠北眺望三重方向的視野有所不同，也成為部分買方在兩區之間做出選擇的重要因素。目前區內產品以兩房至四房為主，小坪數兩房成交單價已站穩7字頭，三至四房單價約落在每坪63至70萬元，總價依坪數與樓層而定。鄭安妮提到，社區規劃上，房型配置明確，少有大小房混合，多數社區車位配比完整，兩房也能配置車位，對開車族有吸引力。她觀察，區內買盤有相當比例來自在地家庭與企業主，部分住戶最初購入兩房自住，幾年後再為子女購屋，形成區域內循環換屋的現象，也讓中和左岸逐漸形成以自住為主的住宅聚落。