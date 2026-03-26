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▲瑟雍是第一位來台參加AI演講的韓星。（圖／記者吳翊緁攝）

瑟雍從偶像變成科技公司創意長 每天依賴GPT工作

韓星都靠AI作詞作曲製MV 人聲可能還輸機器人

▲瑟雍自認現在都會活用AI，來台都會問GPT各種事情。（圖／記者吳翊緁攝）

▲瑟雍的「AI EXPO Taiwan 2026」演講，來了非常多人來聽。（圖／記者吳翊緁攝）

韓國抒情男團2AM成員瑟雍今（26）日現身花博爭豔館，出席年度大型科技盛會「AI EXPO Taiwan 2026」並登台演講，以「娛樂×深科技DeepTech」為題分享韓國娛樂產業的AI應用趨勢，成為台灣史上首位站上AI論壇談科技的K-POP偶像，他在現場親曝自己幾乎天天依賴ChatGPT，不只拿來算命、安排來台行程，連登台前都會先問「今天會不會緊張」，還笑說在韓國對AI講話不能用半語，要像對長輩一樣有禮貌，甚至坦言若拿歌聲來比，「實力可能會輸給AI」。瑟雍身為2AM主唱出身，過去憑藉細膩嗓音與抒情曲風紅遍亞洲，近年則把重心延伸到科技領域，目前擔任韓國娛樂科技公司INIP創意長，積極推動娛樂內容與AI、XR技術的整合應用，他在演講中也進一步拆解韓國娛樂產業如何透過AI進行IP數據化轉型，升級創作到與粉絲互動等領域。他笑說自己現在的生活節奏就是「8小時工作、8小時睡覺、8小時娛樂」，但因為歌手身分，單純唱歌本身也算工作，有時候界線其實很模糊、難拿捏好時間分配。在AI高度發展的時代，從作詞作曲、MV製作到字幕生成幾乎都能被輔助完成，他也坦言現在幾乎每天都在用Chat GPT，甚至今天上台前還特地問AI自己會不會緊張，「它回我說，我有很多舞台經驗，應該沒問題，這對我來說是很好的答案」。不過他也不諱言AI還是會出錯，仍有很大的改善空間，還分享一個有趣觀察，在韓國不能對AI用半語，得像對長輩一樣有禮貌說敬語，「不然下場會很慘」，但笑說不知道是不是人的影響力比較大，瑟雍的AI目前都還滿配合，不會只講好話，反而會給出實際建議，讓他能更有效運用在生活與工作中。實際應用上，瑟雍已經開始用AI製作2AM的MV與個人SOLO作品，「我希望透過AI，把工作成果做得更好」，但同時也強調，AI再怎麼進步，都無法完全取代藝人與粉絲之間的真實交流，像是情緒傳遞、現場互動與實體體驗，仍然是最核心的價值，他認為AI的角色更像是「擴張」，讓藝人能突破時間與空間限制，服務更多無法飛到韓國親臨現場的粉絲，創造更多互動可能。至於被問到AI未來是否可能在歌唱上「打敗人類」，瑟雍則坦言，技術層面AI確實很強，甚至在某些實力上「我也可能會輸」，但藝術與情感的共鳴，仍需要時間累積，「AI可以唱得很好，但要真正感動人心，還需要一點時間」，他也認為未來關鍵會是技術與情感的結合，才能讓作品真正被感受到。