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▲李珠珢在記者會中，用中文向大家自我介紹。（圖／記者林柏年攝影）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels於25舉行新球季記者會，韓籍「富邦五本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎與新成員朴星垠首度同台亮相，5人皆以中文向球迷自我介紹，其中李珠珢壓軸登場時，竟因情緒激動直接在台上淚崩，激動到說不出話，讓粉絲都很心疼。不料這一幕在網路瘋傳後，竟出現另一種聲音，不少網友指出她到現在中文都沒進步，怒批她「連招呼都不會」。李珠珢在25日壓軸登場球季記者會，她先是以中文打招呼「我是李珠珢」，接著緊張到不斷摸頭髮，還看向身後的隊友，然後好不容易深吸一口氣要繼續看小抄講下去，但卻緊張到直接哽咽落淚，平復情緒後才好不容易說完。而李珠珢在活動結束後，受訪時透過翻譯解釋，因為太久沒有見到台灣粉絲，情緒一時湧上，加上緊張才會落淚，真情流露讓粉絲更加心疼與支持。但沒想到這段影片瘋傳後，竟出現不同聲音，有網友在聽到李珠珢的自我介紹後，表示完全聽不懂她在講什麼，指責她來台1年多，中文絲毫沒進步，「收這麼多錢，結果連打招呼都不會」、「幾句中文都沒學好」、「不想學不如直接講韓文好了」、「就是沒有多練習」。但也有人出面緩頰，認為中文不是一兩年就學得好，並看好她接下來主要來台發展後的新動向。李珠珢近日宣布將全力在台灣應援，受訪時還表示今年應援場次會比去年多，希望能跟粉絲們多互動，讓大家都非常期待。但不料昨日4月份班表正式公布，李珠珢出勤安排只有主場開幕戰4月3日到4月5日期間的3天班，明顯偏少，實際安排與預期落差甚大，讓部分支持者感到錯愕。不少粉絲也對班表感到失望，認為與先前「會多待台灣」的說法有所落差，不過也有另一派聲音認為，班表安排可能與個人行程、商業活動或未公開計畫有關，無須過度解讀。而目前球團尚未對班表安排做出進一步說明，也未透露是否會在後續賽程中追加出勤。