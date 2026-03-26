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象徵台日基層棒球深厚情誼的「2026年高雄市第26屆台、日軟式少年棒球錦標賽」，於3月21日至24日在立德棒球場熱烈開打。本屆賽事共有8支台日少棒勁旅參賽，經歷四天激烈競逐，最終由實力堅強的日本「虎隊」奪得冠軍；地主隊高雄市中正國小表現亮眼，勇奪亞軍，季軍與殿軍則分別由日本「獅子隊」及本市鼓山國小獲得。本項賽事自1997年起，由高市府教育局與日本「一般社團法人日台友好野球團體」攜手舉辦，迄今已邁入第26屆。讓棒球不僅是一場競技賽事，更是台日兩國在基層棒球制度、技術與運動精神上的重要交流平台，兩國小選手在成長階段即能透過球場互動，建立跨越國界的珍貴情誼。本屆賽事競爭激烈，地主隊由中正、金潭、鼓山、壽天國小等本市少棒勁旅組隊參賽；日本則由獅子、勇士、虎、鳳凰等四隊跨海來台交流。高雄市政府也盡地主之誼，舉辦歡迎餐會讓台日兩國小選手們在切磋球技之餘，也享受美食與切磋舞技。副秘書長王啟川致詞時特別提及，高雄市持續致力於營造友善的棒球發展環境，透過舉辦此類具國際交流性質的常態賽事，逐步擴大基層棒球參與人口，厚植未來競技實力。高市府教育局長吳立森表示，在四天賽程中，看見台日小球員們不畏烈日、全力拚戰的精神，令人感動；除肯定選手優異表現外，也特別感謝本市基層教練長期投入心力，為國家棒球運動扎下深厚根基。