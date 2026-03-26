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▲Nothing Phone (4a) Pro 採用 7.95mm 極薄機身，搭載 140 倍變焦與全面升級的 Glyph Matrix 燈效。（圖／記者周淑萍攝）

Phone (4a) Pro：140倍變焦、全金屬機身

Phone (4a)：經典透明美學

▲Nothing Phone (4a) 延續經典透明外型設計美學，搭載全新 Glyph Bar 光效介面與 5000 萬畫素主鏡頭與多重反射式稜鏡系統。（圖／記者周淑萍攝）

Headphone (a)：135小時續航

▲Nothing 全新 Headphone (a) 頭戴式耳機提供四款配色，具備同級最強 5 天續航力。（圖／記者周淑萍攝）

倫敦科技品牌Nothing今（26）日正式宣佈在台灣推出全新生力軍，新一代智慧型手機Phone (4a)與Phone (4a) Pro，以及Headphone (a)頭戴式耳機。其中最高階的 Phone (4a) Pro 帶來突破性的影像升級，以高達 140 倍變焦的強悍規格，挑戰市場上的變焦極限。(4a) 手機14990元起、(4a) Pro售價17990元、耳機為5990元，預計4月初台灣大哥大門市獨家開賣。Phone (4a) Pro將智慧型手機攝影推向新高度，搭載Sony LYT700c 大尺寸 OIS 主鏡頭，5000萬畫素3.5倍OIS多重反射式稜鏡系統，提供領先業界的140倍變焦能力，無論是在演唱會捕捉偶像身影，或遠距室內外拍攝，都能擁有極佳的清晰度。硬體方面，Phone (4a) Pro搭載高通Snapdragon 7 Gen 4處理器，配備6.83吋144Hz AMOLED 螢幕，峰值亮度高達5000 nits，並採用厚度僅7.95mm的全金屬一體成型機身與升級版散熱系統，具備IP65防塵防水等級。機背標誌性的Glyph Matrix燈效也全面升級，由137顆 mini-LED 組成，發光面積擴大57%，亮度提升100%至 3000 nits。提供黑、銀、粉三色，12GB+256GB 版本售價17990元。同步推出的Phone (4a)，延續經典透明設計美學，搭載全新的Glyph Bar光效介面，亮度高達3500 nits，讓使用者在不翻轉手機的情況下也能掌握通知。影像部分同樣搭載5000萬畫素主鏡頭與多功能超廣角鏡頭，支援最高70倍變焦，並透過 TrueLens Engine 4計算攝影技術與AI結合，支援動態照片與 AI 照片橡皮擦等功能。Phone (4a)搭載Snapdragon 7s Gen 4處理器，提供黑、白、藍、粉四色，售價為14990元。Nothing 同步推出的 Headphone (a) 頭戴式耳機，在關閉主動降噪下單次充電最長可播放達 135小時，開啟降噪亦可達75小時。耳機支援 Hi-Res Audio Wireless 與 LDAC高解析音質，搭配40mm鍍鈦驅動單體，並為創作者打造專屬「相機快門模式」，一鍵即可遠端控制手機拍照或錄影。共有粉、白、黑、黃四色可選，建議售價為5990 元。