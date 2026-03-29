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▲趁著門扇重新規劃的機會，許多民眾前往特力屋等修繕通路，將兼具便利與防火安全的「智慧電子鎖」列為居家新標配。（圖／特力屋提供）

告別沉重鑰匙包：整合指紋、密碼、感應卡與手機 App 等多種解鎖方式，出門倒垃圾或運動，再也不怕忘記帶鑰匙 。 多重防護更安心：免除傳統鑰匙遭仿製的風險；若遇外力破壞或門扇未關緊，手機會立即收到警示通知，全面強化防護力 。 防火安全不妥協：特力屋精選多款通過耐燃、防電擊測試的電子鎖，確保在緊急情況下仍能維持穩定的逃生機制 。

近期許多社區住戶哀鴻遍野，陸續收到管委會通知要求拆除「外開式防盜鐵門」。為配合建築物公共安全檢查申報新制，若鐵門外推妨礙樓梯避難，最重恐面臨 30 萬元罰鍰。這波「拆門潮」意外帶動了居家五金市場的熱度，居家修繕通路特力屋觀察指出，近一個月「門扇更換」與「智慧電子門鎖」的需求量出現明顯攀升 。根據國土署規定，為維護居住安全，6 樓以上的集合住宅已全面納入公安申報範圍。若住家大門或防盜鐵門開啟時，會遮擋到逃生避難通道或樓梯間，就成了公安檢查的開罰重點，違者最高可處 30 萬元罰鍰並連續處罰。這讓許多屋主急著尋找符合防火避難規範的替代方案。特力屋管家洪誌祺表示，當民眾因應法規必須重新規劃門扇方向或更換防火門時，兼具便利與安全的「智慧電子門鎖」詢問度也隨之大幅提升 。許多內行屋主乾脆趁這次機會升級門面，將智慧門鎖列為居家安全的新標配 。相較於傳統門鎖，智慧電子鎖具備以下三大優勢 ：特力屋提醒，大門若遮擋逃生通道必須調整開門方向，若自行施工或未經專業評估，極易因不符防火規範而再次面臨返工 。建議尋求專家到府評估，由專業團隊實地測量，並依門框厚度推薦最適合的電子門鎖款式 。此外，特力屋於 4 月 2 日至 4 月 6 日祭出限時優惠，購買智慧電子門鎖消費滿 10,000 元即可現折 1,000 元（恕不累折），想為家中安全升級的民眾可把握這波活動 。