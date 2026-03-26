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陸男赴非洲創業「開手機網咖」爆紅！店內排隊擠滿：抽光號碼牌

▲手機網咖在當地引發了前所未有的轟動，每天店內總是擠滿了渴望上網的民眾，甚至還要在門口排隊領取號碼牌才能入場。（圖／翻攝自YT）

手機網咖人潮爆滿！老闆還兼賣香腸：排隊可以吃

非洲網咖長怎樣？開箱影片曝光：1小時只要台幣15元

▲中國YouTuber「小鐘Johnny」曾拍片體驗過非洲網咖，隔間僅有一個單人座位，1小時價位為2000阿里亞里（約15元新台幣）。（圖／翻攝自YT「小鐘Johnny」）

一名中國男子在非洲馬達加斯加創業開設「手機網咖」，以計時收費提供手機上網服務，因當地網路基礎建設不足、資費高昂且手機價格不親民，需求量意外爆發，店內每日人潮滿滿，甚至需排隊領號碼才能入場。老闆除提供上網服務外，還販售烤香腸增加收入，並透過自製桌椅與太陽能供電降低成本，目前主要支出僅有網路頻寬與租金。整體經營策略精準對應在地需求，也凸顯創業者的市場敏銳度，展現出靈活經營策略。老闆在接受媒體採訪時透露，這項生意的火爆並非偶然，而是精準切中了當地的民生痛點。在馬達加斯加，寬頻網路的覆蓋率極其低下，不僅連線速度緩慢，資費更是高昂得令人咋舌。加上購買一支智慧型手機對當地普通家庭而言是極大的經濟負擔，因此「上網」在當地被視為一種相對奢侈的消費活動。老闆將收費標準訂定在與中國普通網咖相仿的水平，這對當地人來說具備極高的吸引力，讓數位娛樂變得不再遙不可及。這種經營模式在當地引發了前所未有的轟動，每天店內總是擠滿了渴望上網的民眾，由於店內座位有限，熱情的顧客甚至必須在門口提前排隊領取號碼牌，才有機會入場享受數位生活的樂趣。為了極大化利潤並降低營運成本，店內所有供顧客使用的桌子與長凳，全是老闆親手利用木材打造而成，雖然木工技術稱不上精緻，但其實用性已足以支撐高強度的日常營運。更令人吃驚的是，網咖的電力供應完全擺脫了不穩定的公共電網，而是依賴一套自建的太陽能電力系統，不僅節省了巨額電費，更確保了在能源稀缺地區的營運穩定性。目前的經營現況顯示，除了寬頻頻寬與場地租金等固定支出外，整間店的整體投入成本其實並不算大，回收效率極高。在人潮爆滿的同時，老闆還靈活地在店內經營起副業，順便販售烤香腸給排隊或上網的顧客，進一步拓寬了收入來源，展現了創業者在異國靈活求生、多元獲利的商業智慧。事實上，過去中國YouTuber「小鐘Johnny」就曾拍片體驗過非洲網咖，地點同樣位於馬達加斯加，但影片可見環境有點差，隔間僅有一個單人座位，電腦機型較舊，且螢幕打開還有損壞。小鐘透露，當地網咖上網1小時價位為2000阿里亞里（約15元新台幣），但網速頗差，且沒有配置喇叭，必須自己攜帶耳機。但不少當地人都會在網咖租借電影來欣賞，當作日平日裡的休閒活動。