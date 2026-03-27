台灣自來水公司公告表示，3月27日（周五）桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣將實施停水作業，原因包含新舊管連接事宜、民生污水工程、汰換管線工程改接等。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月27日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中台中市豐原區部分地區將停水長達10小時，提醒民眾記得提前儲水，停水期間關閉用水馬達。
📍本文摘要
◼︎桃園市3/27停水範圍
◼︎台中市3/27停水範圍
◼︎南投縣3/27停水範圍
◼︎雲林縣3/27停水範圍
◼︎嘉義市3/27停水範圍
◼︎高雄市3/27停水範圍
◼︎屏東縣3/27停水範圍
◼︎台東縣3/27停水範圍
◼︎花蓮縣3/27停水範圍
◼︎桃園市3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午11時至晚間20時（共9小時）
📌停水原因：辦理龜山區樂善里牛角坡路58號及樂善二路341號等用戶新舊管連接事宜。
📍停水影響區域
龜山區：文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路。
🕦停水時間：3月27日上午9時至下午16時（共9小時）
📌停水原因：配合桃園市政府重大民生污水工程，本公司辦理停水施工作業。
📍停水影響區域
中壢區：新明里中明路、中山路。
◼︎台中市3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午8時30分至晚間18時30分（共10小時）
📌停水原因：辦理豐原區三豐路一、二段汰換管線工程改接。
📍停水影響區域
神岡區：五權路、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
豐原區：三環路、三豐路一段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道六段、豐洲路。
🕦停水時間：3月27日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理十甲路汰換管線工程。
📍停水影響區域
東區：一心北街、一心街、二聖街、十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路、旱溪東路一段、東英十一街、東英十街、東英路、自由路四段、長福路。
◼︎南投縣3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午8時30分至下午16時30分（共8小時）
📌停水原因：民生路幹管斷管連接工程。
📍停水影響區域
草屯鎮：嘉興街、富林路一段、富林路二段、新富路、新生路、正氣街、正義街、民生一街、民生三街、民生二街、民生路、虎山路。
◼︎雲林縣3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業。
📍停水影響區域
秀潭村雲101縣道東西兩側。
◼︎嘉義市3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
嘉義市西區西榮里光彩街558號至620號、光彩街473號至525-3號等等沿途用戶。
◼︎高雄市3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：辦理楠梓區久昌街路段等一帶汰換管線工程。
📍停水影響區域
楠梓區：久昌街、寶昌街、新泰街、福興街。
◼︎屏東縣3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午8時30分至下午16時30分（共8小時）
📌停水原因：辦理世一路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
高樹鄉：世一路。
◼︎台東縣3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：配合分區管網維護進行115年度小區封閉管網測試。
📍停水影響區域
成功鎮：博愛國小至界橋。
◼︎花蓮縣3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理鳳林鎮公園路及公園路56巷新舊管聯絡。
📍停水影響區域
鳳林鎮：公園路及公園路56巷一帶。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
為確保停水期間的用水安全與復水順暢，台灣自來水公司特別呼籲用戶應提前在停水前6小時完成儲水準備，並務必於斷水期間關閉抽水馬達電源，以防設備乾燒受損或引發火災危險。當恢復供水時，建議住戶先行開啟家中所有水龍頭進行排氣，這能有效加速管線通水速度。
由於地理位置影響，位於管線末端、高樓層或地勢較高區域的住戶，水壓回穩所需時間通常較長，請民眾耐心等候。若復水後發現住家依然無水可用，請立即聯繫台水公司，將有專人第一時間提供協助。
資料來源：台灣自來水公司
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◼︎桃園市3/27停水範圍
◼︎台中市3/27停水範圍
◼︎南投縣3/27停水範圍
◼︎雲林縣3/27停水範圍
◼︎嘉義市3/27停水範圍
◼︎高雄市3/27停水範圍
◼︎屏東縣3/27停水範圍
◼︎台東縣3/27停水範圍
◼︎花蓮縣3/27停水範圍
◼︎桃園市3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午11時至晚間20時（共9小時）
📌停水原因：辦理龜山區樂善里牛角坡路58號及樂善二路341號等用戶新舊管連接事宜。
📍停水影響區域
龜山區：文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路。
📌停水原因：配合桃園市政府重大民生污水工程，本公司辦理停水施工作業。
📍停水影響區域
中壢區：新明里中明路、中山路。
◼︎台中市3/27停水範圍一次看
🕦停水時間：3月27日上午8時30分至晚間18時30分（共10小時）
📌停水原因：辦理豐原區三豐路一、二段汰換管線工程改接。
📍停水影響區域
神岡區：五權路、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
豐原區：三環路、三豐路一段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道六段、豐洲路。
📌停水原因：辦理十甲路汰換管線工程。
📍停水影響區域
東區：一心北街、一心街、二聖街、十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路、旱溪東路一段、東英十一街、東英十街、東英路、自由路四段、長福路。
🕦停水時間：3月27日上午8時30分至下午16時30分（共8小時）
📌停水原因：民生路幹管斷管連接工程。
📍停水影響區域
草屯鎮：嘉興街、富林路一段、富林路二段、新富路、新生路、正氣街、正義街、民生一街、民生三街、民生二街、民生路、虎山路。
🕦停水時間：3月27日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業。
📍停水影響區域
秀潭村雲101縣道東西兩側。
🕦停水時間：3月27日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
嘉義市西區西榮里光彩街558號至620號、光彩街473號至525-3號等等沿途用戶。
🕦停水時間：3月27日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：辦理楠梓區久昌街路段等一帶汰換管線工程。
📍停水影響區域
楠梓區：久昌街、寶昌街、新泰街、福興街。
🕦停水時間：3月27日上午8時30分至下午16時30分（共8小時）
📌停水原因：辦理世一路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
高樹鄉：世一路。
🕦停水時間：3月27日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：配合分區管網維護進行115年度小區封閉管網測試。
📍停水影響區域
成功鎮：博愛國小至界橋。
🕦停水時間：3月27日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理鳳林鎮公園路及公園路56巷新舊管聯絡。
📍停水影響區域
鳳林鎮：公園路及公園路56巷一帶。
❗停水注意事項
為確保停水期間的用水安全與復水順暢，台灣自來水公司特別呼籲用戶應提前在停水前6小時完成儲水準備，並務必於斷水期間關閉抽水馬達電源，以防設備乾燒受損或引發火災危險。當恢復供水時，建議住戶先行開啟家中所有水龍頭進行排氣，這能有效加速管線通水速度。
由於地理位置影響，位於管線末端、高樓層或地勢較高區域的住戶，水壓回穩所需時間通常較長，請民眾耐心等候。若復水後發現住家依然無水可用，請立即聯繫台水公司，將有專人第一時間提供協助。
資料來源：台灣自來水公司