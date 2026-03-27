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▲小S（左下）回歸特輯還找來蔡康永（右下）助陣，預計於4月份播出。（圖／東森綜合台提供）

女星小S（徐熙娣）在經歷喪姊之痛、休息長達1年後，終於決定回歸主持節目《小姐不熙娣》，據說此舉解了節目組的燃眉之急，因許多廣告商也跟著小S一起回鍋，重新與《小姐不熙娣》合作，讓節目組進帳數百萬元。據《鏡週刊》報導，小S停工期間，《小姐不熙娣》的廣告收入也嚴重下滑，從原本的破千萬縮減至百萬元，面臨入不敷出的局面。幸好小S如今決定回歸，新錄製的節目將在4月播出，此舉讓廣告商也安心不少，這才願意繼續與《小姐不熙娣》合作，等於小S的回鍋帶動數百萬廣告商機。過去在小S停工期間，節目製作人B2緊急找來吳姍儒（Sandy）救火，後來又加入薔薔，兩人輪番和派翠克一起主持，勉強撐過沒小S的時光。在小S發文宣布要回歸工作後，B2也在自己的社群分享「幕後花絮」，表示他當時跟小S電話討論復工一事，本來訂好日期了，小S又猶豫喊：「等一下…我再想一想」，讓空氣凝結了5秒，幸好她最終還是下定決心復出，讓B2終於鬆了一口氣。至於為何願意復工，小S當時回應：「我覺得我應該可以試著開始工作了，因為不斷的給自己時間，就好像不斷的讓自己陷入低潮的情緒！所以我要開工了，但我先給自己一季（3個月）的時間，去尋找新的小S，我希望一定要是我自己都喜歡的樣子」，她也很謝謝電視台和代班人的幫忙，讓她有時間好好沉澱自我。