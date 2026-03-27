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京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案在昨（26）日台北地院宣判，前民眾黨主席柯文哲被認定有收受沈慶京給的210萬，違背職務收賄、公益侵占、背信等4罪，一審重判17年，褫奪公權6年。中國國台辦隔空聲援，痛批總統賴清德打壓政治異己，施行綠色恐怖，多行不義必自斃。對此，今（27）日陸委會主委邱垂正赴立法院備詢時反嗆，中國大陸是一個極權專制的政權，沒有資格對台灣說三道四、指指點點。邱垂正強調，國台辦只會凸顯他們自曝其短，就如同這個夏蟲語冰一樣，不要再想從這個案子，撈到什麼統戰的好處。中華民國就是一個民主法治國家，司法機關依法、依法定程序來獨立審判；相對的，中國大陸是一個極權專制的政權，沒有資格對台灣說三道四、指指點點。面對中國國台辦的批評，昨（26）日深夜，陸委會在第一時間就已經發新聞稿反擊，再次強調「中華民國的司法案件由司法機關獨立審判，不用中共指指點點，更不用企圖撈取統戰好處。」