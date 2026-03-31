我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林安鎮遭屠村，縣令和獻主也犧牲。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

▲一直很幫助長玉的殷娘子。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

▲在縣衙當官的王叔，也在村子被屠時喪命。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

▲長玉凱旋，丈夫言正（謝征）等在家門。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

2026年度劇王《逐玉》最後一集中，田曦薇飾演的「樊長玉」在歷經朝堂紛爭與沙場浴血後，最終回到了家鄉林安鎮，當大門開啟，所有鄉親向她招手「長玉，回來啦！」賺人熱淚，仔細一看會發現，這些向她招手的人，全都已經死去，有殷娘子、王叔、康婆子，還有殺豬小隊的滿地。在最後一集中，樊長玉卸下將軍甲胄，換回了最初那身樸素的殺豬女布衣。當她踏入空無一人的林安鎮街頭，夕陽將她的影子拉得極長。鏡頭一轉，那些在劇集初期慘遭屠村、早已死去的鎮民們，竟如往常般出現在攤位前、家門口。最令觀眾揪心的是，見到這些過去時常鬥嘴的殷娘子、王叔、康婆子、滿地，甚至是她思念已久的父母，都面帶慈祥微笑，緩緩舉起手向她道別揮手。田曦薇眼眶瞬間泛紅，她多希望這一切都沒有發生，大家都還好好地活著。而最後她和謝征回到家，認趙大叔、趙大娘為乾爹、乾娘，殺豬小隊也都回家，最核心的家人都好好地活著，讓觀眾看了非常暖心，也很滿意這樣的結局。