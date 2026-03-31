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▲田曦薇在微博寫下告別角色的心境。（圖／翻攝自微博@田曦薇）

《逐玉》昨（30）日收官，主演田曦薇在微博寫下長文告別角色，發了許多張劇照，其中還藏著和張凌赫時裝的白紗造型，兩人相視而笑，畫面相當甜蜜，田曦薇感性地說，「長玉我想要成為你，想要同你一樣，樂觀堅強，想要同你一樣，能勇敢地走向未知的路。」可看得出她對角色的用心。田曦薇在《逐玉》中演活殺豬女樊長玉，真實身分為大胤武將魏祁林的女兒，因意外救起了落難的武安侯（張凌赫 飾），開啟了愛戀與復仇的故事，該劇昨日收官，熱度直飆，田曦薇也在微博寫下扮演長玉的心得，「長玉， 我有個熱血少女夢，於是你從密密麻麻的文字裡抬起頭，我想要成為你，想要同你一樣，樂觀堅強，想要同你一樣，能勇敢地走向未知的路，長玉，我可以成為你。」田曦薇的文字也感動許多劇迷，直呼「好捨不得長玉啊，寫得真好」、「謝謝田老師給我們這麼鮮活的長玉」、「一直當田曦薇的觀眾，收官快樂」、「謝謝你成為樊長玉，做你的觀眾好快樂」，有趣的是，田曦薇的配圖中除了長玉的劇照之外，還藏著和張凌赫為了宣傳時穿上的輕婚紗，兩人對看模樣充滿愛意，也讓劇迷又再嗑了一波。