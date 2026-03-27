Google 搜尋迎來重大升級，Google 官方宣布，搭載全新「Gemini 3.1 Flash Live」模型的「搜尋 Live」功能，即日起將於全球超過 200 個地區陸續推出，台灣後續也會上線，未來民眾只要對著手機說話或用鏡頭一照，Google 就能像真人助理一樣隨時隨地提供更自然且實用的即時協助。
Google 擴展「搜尋 Live」功能，採用全新的音訊與語音模型「Gemini 3.1 Flash Live」。大幅提升處理速度與系統穩定性，讓對話體驗變得更加流暢自然。此外，該模型具備多國語言能力，讓用戶能與 Google 搜尋輕鬆「聊天」。
「搜尋 Live」怎麼用？
究竟「搜尋 Live」該怎麼用？Google 搜尋產品管理總經理 Liza Ma 指出，該功能是專為需要即時協助、且單純輸入文字已經不足以表達需求所打造。無論是 Android 或 iOS 用戶，只要打開Google 應用程式，點擊搜尋列下方的「Live」圖示，就能直接開口問問題、獲取語音回覆，甚至還能像跟朋友聊天一樣持續追問。
「搜尋 Live」還結合相機的視覺互動功能，舉例來說，如果買了新層架卻不知道該如何組裝，用戶只要打開相機對準物品，Google 就能「看見」你眼前的畫面，並立刻給出精準的組裝建議與參考網頁。不僅如此，當民眾使用 Google 智慧鏡頭對準任何現實世界中的物體時，只要點擊螢幕底部的 Live 選項，就能馬上針對眼前的所見所聞與 Google 展開即時對話。搜尋 Live預計會在全球所有支援「AI 模式」的地區上線，意味台灣很快看到該功能上線。
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「搜尋 Live」怎麼用？
究竟「搜尋 Live」該怎麼用？Google 搜尋產品管理總經理 Liza Ma 指出，該功能是專為需要即時協助、且單純輸入文字已經不足以表達需求所打造。無論是 Android 或 iOS 用戶，只要打開Google 應用程式，點擊搜尋列下方的「Live」圖示，就能直接開口問問題、獲取語音回覆，甚至還能像跟朋友聊天一樣持續追問。
「搜尋 Live」還結合相機的視覺互動功能，舉例來說，如果買了新層架卻不知道該如何組裝，用戶只要打開相機對準物品，Google 就能「看見」你眼前的畫面，並立刻給出精準的組裝建議與參考網頁。不僅如此，當民眾使用 Google 智慧鏡頭對準任何現實世界中的物體時，只要點擊螢幕底部的 Live 選項，就能馬上針對眼前的所見所聞與 Google 展開即時對話。搜尋 Live預計會在全球所有支援「AI 模式」的地區上線，意味台灣很快看到該功能上線。