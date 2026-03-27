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瘦瘦針可協助控制食慾 醫：一旦停藥可能出現復胖

近年「瘦瘦針」在社群媒體迅速竄紅，不僅討論熱度居高不下，甚至出現民眾遠赴日本購藥的現象。台北市立萬芳醫院體重管理中心醫師李厚儒觀察，近1年門診諮詢量明顯攀升，族群涵蓋各年齡層，並以40歲以下女性為大宗，多數求診者受網路、新聞或親友影響而來；更出現BMI正常卻仍因外貌焦慮而求藥的案例，顯示減重需求逐漸從健康導向轉向外觀考量。在門診中，民眾最常詢問的問題多集中於藥物效果、副作用、減重速度及停藥後是否復胖等。李厚儒表示，諮詢族群大致分為2類，一類是在健康檢查發現脂肪肝、血壓異常或體脂過高而感到焦慮；另一類則是由內科門診轉介，因慢性病控制不佳，需透過減重來輔助治療的病患。然而，受到「瘦才是美」的風氣影響，臨床上出現另一類型的諮詢族群，BMI數值正常（＜24），卻因腰部贅肉或對體態不滿而要求開立藥物的案例。李厚儒說，針對BMI正常範圍的族群，瘦瘦針本質上仍是「藥物」，其核心目的是改善健康狀況，而非單純滿足外觀需求。目前多數國際研究主要針對BMI 27以上、合併健康風險的族群進行評估，對於體重正常者而言，並非建議使用的適應症。李厚儒指出，由於瘦瘦針多屬自費藥物，部分民眾可能認為只要願意自費即可使用，因此在診療過程中，醫師需投入更多時間進行衛教與溝通，說明適用對象、可能效果及使用限制，並於專業監測下審慎評估。對於部分民眾希望透過長期施打瘦瘦針抑制食慾來維持體重，李厚儒提到，瘦瘦針應被視為輔助工具，可協助控制食慾；但若在使用期間未同步建立健康飲食與運動習慣，一旦停藥後回到原本生活模式，仍可能出現復胖情形。因此藥物應搭配生活型態調整，才能達到較穩定的體重控制效果。萬芳醫院體重管理中心提醒，減重不應僅追求體重數字，更重要的是建立可長期維持的健康生活模式。藥物僅為輔助工具，唯有回歸飲食與生活習慣的調整，才能達到穩定且安全的體重管理，一旦當減重藥物從治療疾病，逐漸轉變為滿足外貌焦慮的工具，這其實是需要被正視的醫療與社會議題。