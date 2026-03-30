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台商回流熱潮及產業擴張剛需帶動台北辦公買賣市場價格走升，不少大樓躋身單價百萬俱樂部，但這股交易熱潮出現轉緩跡象。信義全球資產公司觀察，隨著屋主價格預期上修，甚至出現非百萬不賣的心態，市場觀望氣氛浮現、百萬大樓交易轉緩；伴隨新大樓進場，部分買方評估新舊大樓價差後，傾向選擇購入新屋，形塑市場新格局，未來中古商辦去化速度，考驗屋主的定價策略及買方接受度。信義全球資產公司統計實價登錄資料，2025年台北市辦公室交易單價達百萬元以上共49筆，較2024年85筆減少36筆、減幅約42%。進一步觀察，成交單價達百萬的大樓屋齡分布呈現兩極化，分別集中在屋齡30年以上中古商辦（15筆），以及屋齡5年內的新辦公大樓（17筆），顯示市場資金有逐步向新商辦靠攏的趨勢。去年中古商辦市場中，包括：「揚昇金融大樓」、「潤泰金融大樓」、「大陸大樓」、「台實大樓」等都擁有百萬身價，屋齡53年的「台實大樓」，更是去年市場成交最老的百萬中古商辦。總經理林三智表示，站上百萬的中古大樓，通常具備幾項優勢，包括：近捷運核心商圈地段為王、建商品牌效應、指標企業群聚、疊加未來都更改建潛力的價值預期等，若是該棟釋出少、產品具高度稀缺性，也有助於價格推升。不過總經理林三智表示，目前市場買盤以自用需求為主，更傾向購置可立即使用的辦公空間，這類具未來改建效益的標的，由於屋齡老舊，還需投入額外裝修成本，且開發期程長、整合難度高，相關效益難以在短期內實現，對自用型買盤吸引力有限。隨著舊大樓價格水位墊高，部分新舊大樓價差感受縮小，在相近的價格帶下，買方綜合考量資產條件、營運需求、區位發展等，認為買舊不如買新，中古商辦競爭力被削弱、新案更受目前市場青睞。買盤偏好購入屋齡新、規格高、帶有ESG題材的新大樓，去年共有17筆屋齡5年內新大樓單價達百萬水準，包括：「首泰信義」、「國家企業廣場」、「世界明珠」、「忠泰世界廣場」等。總經理林三智進一步說明，大樓要躋身單價百萬元水準，需有多重因素支撐，即使坐落在同一個商圈內，各大樓價格表現仍會因樓況不同而有差異性，並非單一個案成交百萬，其他大樓就可同步跟漲。目前辦公市場產業擴充剛需仍在，但買方資金運用趨於審慎，且隨著新大樓陸續完工進場，買方有更多元選擇，中古商辦要想穩健去化，屋主的定價策略更顯關鍵，建議可回歸產品條件與市場可接受區間，以合理價格提升成交效率，加速資金回收，也更有利於後續資產配置。