時序進入三月底，2026運勢即將迎來令人期待的大翻盤！若你覺得年初至今有些卡關，千萬別灰心，因為轉機就在眼前。《搜狐網》最新運勢專欄點名，有「4大生肖」自三月底起將迎來吉星高照，不僅在生肖運勢上拔得頭籌，更有貴人提攜相助，讓事業桃花雙雙迎來大爆發，財運更是如同滾雪球般越滾越大，一路旺到年底絕對讓你絕不缺錢！快來看看自己是否幸運上榜。
生肖馬：熱情奔放，貴人賞識事業桃花雙豐收
屬馬的朋友骨子里帶著不服輸的闖勁，這份韌性在三月底將徹底爆發。你們的積極態度會得到主管或業界貴人的強力賞識，為你提供展示才華的絕佳舞台。事業上一路綠燈，正財、偏財運都精準到位，讓你荷包滿滿絕不缺錢。此外，開朗的性格也讓你們在社交場合大放異彩，迎來人面桃花的旺盛期。
生肖猴：機靈應變，牽線搭橋迎來大翻盤
向來機智靈活的生肖猴，這段時間的天時助力將徹底激活你們的才華。無論是職場難題或生活瓶頸，總能憑藉敏銳洞察力順利破局。在貴人牽線下，不僅工作效率翻倍、獎金拿到手軟，伴隨著幽默風趣的魅力，感情生活也將十分甜蜜，可謂愛情事業兩得意。
生肖豬：福澤深厚，庇佑相助正偏財雙贏
屬豬的人天生樂觀豁達，這份福氣在三月底將化為實質的財富。當遇到麻煩時，總有貴人及時現身庇佑，助你化解危機。不僅工作上常有額外獎金等意外收穫，偏財運更是驚喜連連，過往的投資將迎來豐厚回報，真正實現絕不缺錢的安穩生活，在感情中也能收穫滿滿的安全感與真愛。
生肖龍：乘風而起，打通任督二脈旺翻天
自帶尊貴氣場的生肖龍，三月底的生肖運勢宛如「飛龍在天」！過往卡關的難題將迎刃而解，身邊不起眼的老友隨時可能成為幫你鋪路的關鍵人物。在雙旺的加持下，只要穩扎穩打、不被一時順遂沖昏頭，財運雪球將會越滾越穩，徹底打通財富的任督二脈。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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屬馬的朋友骨子里帶著不服輸的闖勁，這份韌性在三月底將徹底爆發。你們的積極態度會得到主管或業界貴人的強力賞識，為你提供展示才華的絕佳舞台。事業上一路綠燈，正財、偏財運都精準到位，讓你荷包滿滿絕不缺錢。此外，開朗的性格也讓你們在社交場合大放異彩，迎來人面桃花的旺盛期。
向來機智靈活的生肖猴，這段時間的天時助力將徹底激活你們的才華。無論是職場難題或生活瓶頸，總能憑藉敏銳洞察力順利破局。在貴人牽線下，不僅工作效率翻倍、獎金拿到手軟，伴隨著幽默風趣的魅力，感情生活也將十分甜蜜，可謂愛情事業兩得意。
生肖豬：福澤深厚，庇佑相助正偏財雙贏
屬豬的人天生樂觀豁達，這份福氣在三月底將化為實質的財富。當遇到麻煩時，總有貴人及時現身庇佑，助你化解危機。不僅工作上常有額外獎金等意外收穫，偏財運更是驚喜連連，過往的投資將迎來豐厚回報，真正實現絕不缺錢的安穩生活，在感情中也能收穫滿滿的安全感與真愛。
生肖龍：乘風而起，打通任督二脈旺翻天
自帶尊貴氣場的生肖龍，三月底的生肖運勢宛如「飛龍在天」！過往卡關的難題將迎刃而解，身邊不起眼的老友隨時可能成為幫你鋪路的關鍵人物。在雙旺的加持下，只要穩扎穩打、不被一時順遂沖昏頭，財運雪球將會越滾越穩，徹底打通財富的任督二脈。
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