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安卓粉集體狂歡！三星終於可傳AirDrop 眾實測嗨翻

▲三星針對年度旗艦Galaxy S26系列推送重大更新，也就是讓Quick Share（快速分享）功能具備與Apple AirDrop互傳檔案的超強相容力。（圖／記者周淑萍攝）

AirDrop互傳僅限S26系列！Google早就上路

▲早在去年11月Google Pixel 10系列就已首度支援Quick Share與AirDrop互傳。（圖／記者周淑萍攝）

三星（Samsung）23日迎來神級更新，正式宣布Quick Share（快速分享）與Apple AirDrop達成互傳協議，用戶無需安裝額外App，即可秒傳檔案至iPhone與MacBook等蘋果裝置，但目前僅限S26系列。此波更新自3月底起陸續涵蓋台灣、香港及歐美等全球市場，使用者僅需啟動內建開關即可對接，大幅縮減跨系統溝通成本。對此，許多三星用戶實測後嗨翻，紛紛表示「除了三星綠線，我沒有繼續用iPhone的理由了」、「太好了，有理由換三星了」。三星23日丟出震撼彈，針對年度旗艦Galaxy S26系列推送重大更新，也就是讓Quick Share（快速分享）功能具備與Apple AirDrop互傳檔案的超強相容力。首波更新已由韓國本土開跑，台灣、香港、日本、東南亞、歐美及拉丁美洲等地區也將接力跟進，全面解鎖這項跨界神功能。社群平台Threads上隨即掀起討論熱潮，有網友實測後驚呼：官方證實，Galaxy S26 系列用戶現已可透過內建的「快速分享」直接對接 Apple 裝置，完全不需要下載第三方 App，只需在設定中開啟「分享至 Apple 裝置」開關，即可與 Phone、iPad或Mac進行近距離互傳。而《NOWNEWS今日新聞》記者也實測過，確實使用更新過後的Galaxy S26 Ultra，能在傳送檔案時點選有開啟「AirDrop」的蘋果裝置，並快速順利傳輸。這代表Android與iOS之間長年的傳檔隔閡正式走入歷史，至於舊機型是否能共享這項福利？三星目前語帶保留，表示後續才會公布，現階段由S26用戶獨享這份便利。事實上，這場「跨系統革命」早已由Google率先鳴槍。去年11月Pixel 10系列首度支援Quick Share與AirDrop互傳；2026年2月，支援範圍擴大至Pixel 9全系列（含Pro、XL及Fold），讓更多Android用戶可與Apple設備進行近距離互傳，未來也會持續有不同的機型陸續跟進。