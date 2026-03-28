不少人把購物通知、會員註冊、促銷廣告全塞進同一個Gmail信箱，時間一久不只收件匣變亂，Google帳戶容量也會被大量郵件與附件悄悄吃光。其實Gmail內建搜尋運算子功能，只要在搜尋列輸入幾組關鍵指令，就能快速找出未讀促銷信、大型附件與陳年舊檔，精準清理最占空間的郵件。Google也提醒，垃圾桶與垃圾郵件中的內容在清空前一樣會占用儲存空間，帳戶一旦滿額，Gmail甚至可能無法正常收發信。整理「16個指令」，讓你快速揪出吃容量怪獸，輕鬆替Google帳戶進行大瘦身。
第一招可先從最容易堆積的促銷信下手，在Gmail搜尋欄輸入「is:unread category:promotions older_than:1y」，就能找出「未讀、促銷分類、超過1年」的舊信件，通常這類郵件多半是電商折扣、品牌EDM或活動通知，保留價值不高，適合優先整理。若想進一步鎖定不同類型通知，也可改用「category:purchases」找交易與訂單信等關鍵字都屬於Gmail可用的搜尋條件。
先刪廣告信，再抓大附件更有效
第二招則是直接瞄準最吃空間的大型附件郵件，像是輸入「has:attachment larger:10M」，就能篩出附件大於10MB的信件；若想精準鎖定肥大PDF，也可輸入「filename:.pdf larger:5M」，快速抓出超過5MB的PDF附件。第三招則是整理多年沒動過的附件郵件，輸入「older_than:2y has:attachment」，就能翻出超過2年的舊檔郵件，特別適合用來清掉過期報價單、舊合約副本、活動簡報或備份資料
不過要注意的是，刪除郵件後不代表容量立刻完全釋出，Google說明，垃圾桶與垃圾郵件資料夾中的內容在永久清空前，仍會計入Google帳戶儲存空間，因此完成整理後，最好再到「垃圾桶」與「垃圾郵件」手動清空，空間才會釋放。
組合指令
1.找出未讀、促銷且超過1年的郵件：is:unread category:promotions older_than:1y
2.找出附件大於10MB的郵件：has:attachment larger:10M
3.找出大於5MB的PDF郵件：filename:.pdf larger:5M
4.找出超過2年的舊附件郵件：older_than:2y has:attachment
單一指令
5.篩選未讀郵件：is:unread
6.篩選促銷郵件：category:promotions
7.篩選購物交易郵件：category:purchases
8.篩選社群通知郵件：category:social
9.篩選系統更新郵件：category:updates
10.篩選論壇通知郵件：category:forums
11.篩選含附件郵件：has:attachment
12.篩選大於10MB郵件：larger:10M
13.篩選大於5MB郵件：larger:5M
14.篩選PDF檔案：filename:.pdf
15.篩選超過1年的郵件：older_than:1y
16.篩選超過2年的郵件：older_than:2y
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先刪廣告信，再抓大附件更有效
第二招則是直接瞄準最吃空間的大型附件郵件，像是輸入「has:attachment larger:10M」，就能篩出附件大於10MB的信件；若想精準鎖定肥大PDF，也可輸入「filename:.pdf larger:5M」，快速抓出超過5MB的PDF附件。第三招則是整理多年沒動過的附件郵件，輸入「older_than:2y has:attachment」，就能翻出超過2年的舊檔郵件，特別適合用來清掉過期報價單、舊合約副本、活動簡報或備份資料
不過要注意的是，刪除郵件後不代表容量立刻完全釋出，Google說明，垃圾桶與垃圾郵件資料夾中的內容在永久清空前，仍會計入Google帳戶儲存空間，因此完成整理後，最好再到「垃圾桶」與「垃圾郵件」手動清空，空間才會釋放。
組合指令
1.找出未讀、促銷且超過1年的郵件：is:unread category:promotions older_than:1y
2.找出附件大於10MB的郵件：has:attachment larger:10M
3.找出大於5MB的PDF郵件：filename:.pdf larger:5M
4.找出超過2年的舊附件郵件：older_than:2y has:attachment
單一指令
5.篩選未讀郵件：is:unread
6.篩選促銷郵件：category:promotions
7.篩選購物交易郵件：category:purchases
8.篩選社群通知郵件：category:social
9.篩選系統更新郵件：category:updates
10.篩選論壇通知郵件：category:forums
11.篩選含附件郵件：has:attachment
12.篩選大於10MB郵件：larger:10M
13.篩選大於5MB郵件：larger:5M
14.篩選PDF檔案：filename:.pdf
15.篩選超過1年的郵件：older_than:1y
16.篩選超過2年的郵件：older_than:2y