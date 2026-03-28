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▲主播宋燕旻直言自己每次念李珠珢的名字時，都十分彆扭。（圖／翻攝自Threads）

「珢」到底怎麼念 主播坦言播報卡卡

▲李珠珢3月23日現身桃園機場，吸引逾200粉絲接機。（圖／記者張一笙攝）

不只名字 活動與操作也被放大檢視

有人批應援不熟 也有人認為外界太苛刻

李珠珢現象延燒 反映韓援來台的高標準檢驗

韓籍啦啦隊女神李珠珢來台發展後，話題始終沒有停過，從中文名字的發音、活動安排，到場上表現與球迷觀感，屢屢在社群上掀起討論，近日又有網友整理她來台後的多項爭議，引發大批留言交鋒，就連美女主播宋燕旻也在社群發文表示，自己每次播報新聞時，念到李珠珢的名字都覺得「很彆扭」，因為明明看到的是同一個字，卻得念出與一般中文習慣不同的讀音，讓她在播報時經常需要先說服自己，也再次把相關話題推上檯面。這波爭議的導火線，正是李珠珢名字中的「珢」字該如何發音，部分球迷與粉絲認為，既然藝人本人希望名字更貼近韓文原音，那麼外界照著唸並無不妥；但也有不少人認為，既然使用的是漢字，就應依照中文既有讀法處理，不該要求台灣媒體與觀眾配合一個平常不這麼讀的音。美女主播宋燕旻則坦言，自己曾接獲體育線同仁轉達，播報時必須照指定讀音念，但實際操作時還是覺得相當不自然，最後甚至只能安慰自己：「照這樣念，觀眾比較知道在講誰。」她也順勢舉出其他人名中的特殊讀音，直呼這類破音字問題對主播來說真的很難。除了名字發音問題外，社群上也有網友盤點李珠珢來台後一連串爭議，包括先前被外界誤認為簽下「全經紀約」，後來又被指其實僅限台灣地區合作；原本傳出將舉辦的簽書會一度取消，後續消息也遲遲未明。另外李珠珢還有騎乘隊旗、出席公開場合落淚等事件，都成為球迷反覆討論的焦點，有人認為這些狀況有些屬於球團或經紀端安排問題，不應全數算在本人頭上；但也有人直言，身為高關注度成員，本來就會被用更高標準檢視，只要任何一個細節處理不好，就很容易再被放大解讀。在各種話題之外，李珠珢的本業表現同樣成為討論核心，部分網友認為她在部分公開活動或應援場合中，對舞步與節奏的掌握度仍不夠穩定，尤其當站位明顯、鏡頭又特別多時，生疏感更容易被觀眾察覺，因此質疑她是否已準備好承接如此高的人氣與關注。然而，也有支持者替李珠珢緩頰，認為她年紀還輕，來台後面對高度曝光與輿論壓力，難免會有適應期，不該每一次失誤都被無限上綱。雙方意見持續交鋒，也讓她幾乎每次露面都伴隨不同聲量。事實上，李珠珢近來引發的討論，其實已不只是單一啦啦隊員的個人爭議，更像是韓籍成員來台發展後，面臨高期待與高標準的縮影，一方面她的確擁有驚人話題度與商業價值，無論正反聲量都能吸引關注。但另一方面，只要李珠珢任何一環出現落差，也會立刻被拿來與其他韓援比較，如今連主播都公開談到名字讀音的不適應，可見這場關於李珠珢的爭論，早已從球場延燒到媒體與社群，短時間內恐怕還很難平息。