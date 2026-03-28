2026年泰國萬國小姐（Miss Grand Thailand）賽場出現超戲劇化一幕，代表巴吞他尼府（Pathum Thani）的18歲佳麗甘末宛在台上自我介紹到一半，牙齒貼片突然鬆脫掉落，原本可能瞬間翻車的場面，卻因她臨場反應極穩、轉身處理後立刻恢復笑容，反而成了全場最吸睛的一刻，影片曝光後也在社群瘋傳，許多網友直呼這才是真正的選美選手該有的台風。
從比賽直播畫面來看，甘末宛（Kamolwan Chanago）穿著亮眼禮服登場，面對鏡頭進行開場介紹時，上排牙齒貼片突然脫落，讓她講話一度受到影響，畫面也讓不少觀眾當場看傻。這段突發狀況發生在3月25日的Miss Grand Thailand 2026預賽，因為直播播出後迅速被大量轉傳，很快就在泰國與海外社群引發討論。
不過，真正讓她衝上話題焦點的，不是失誤本身，而是她接下來的處理方式。甘末宛幾乎沒有停頓太久，先冷靜轉身避開鏡頭視線，迅速把貼片取下拿在手上，隨後重新面向舞台，維持笑容完成後續走位、擺拍與台步，整體節奏幾乎沒有被打亂。現場觀眾隨即報以掌聲與歡呼，相關畫面也被外媒形容是一次相當成熟的臨場應變。
這起插曲之所以特別受到關注，也和泰國小姐比賽本身的舞台風格有關。該賽事向來以節奏快、表演張力強、鏡頭感鮮明著稱，參賽者除了比外型，也很重視表達能力、即場反應與舞台掌控。甘末宛這次雖然遇上突發狀況，卻意外把「危機處理能力」直接展現在觀眾面前，某種程度上反而替自己搶到更多記憶點。
目前2026泰國小姐比賽共有77名佳麗角逐后冠，決賽於3月28日在曼谷Bravo BKK的MGI Hall舉行，冠軍將由2025年得主Sarunrat Puagpipat加冕，並代表泰國前往印度參加今年10月舉行的國際萬國小姐（Miss Grand International 2026）。
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不過，真正讓她衝上話題焦點的，不是失誤本身，而是她接下來的處理方式。甘末宛幾乎沒有停頓太久，先冷靜轉身避開鏡頭視線，迅速把貼片取下拿在手上，隨後重新面向舞台，維持笑容完成後續走位、擺拍與台步，整體節奏幾乎沒有被打亂。現場觀眾隨即報以掌聲與歡呼，相關畫面也被外媒形容是一次相當成熟的臨場應變。
這起插曲之所以特別受到關注，也和泰國小姐比賽本身的舞台風格有關。該賽事向來以節奏快、表演張力強、鏡頭感鮮明著稱，參賽者除了比外型，也很重視表達能力、即場反應與舞台掌控。甘末宛這次雖然遇上突發狀況，卻意外把「危機處理能力」直接展現在觀眾面前，某種程度上反而替自己搶到更多記憶點。
目前2026泰國小姐比賽共有77名佳麗角逐后冠，決賽於3月28日在曼谷Bravo BKK的MGI Hall舉行，冠軍將由2025年得主Sarunrat Puagpipat加冕，並代表泰國前往印度參加今年10月舉行的國際萬國小姐（Miss Grand International 2026）。