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▲《陽光女子合唱團》4月應該還會有檔期，票房樂觀挑戰8億。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》把握清明連假快去看！

▲▼《陽光女子合唱團》上映至今近4個月，全台影城平均仍有3至4場次。（圖／威秀影城官網）

《陽光女子合唱團》太成功！學會愛與原諒

▲《陽光女子合唱團》電影內容涵蓋了愛情、親情和友情。（圖／台灣大哥大提供）

國片《陽光女子合唱團》賣座中！《陽光女子合唱團》自去（2025）年12月31日上映至今，全台票房突破7.5億，持續刷新台灣影視紀錄，該片各大影院上映近4個月，「陽光宇宙」渲染力有漸緩趨勢，《NOWNEWS今日新聞》分析《陽光女子合唱團》場次到什麼時候？資深影評人表示，4月應該還會有檔期，票房樂觀挑戰8億，若還沒看過電影的民眾，趕緊把握3日至6日的兒童、清明連假期間，欣賞這部真情鉅作。《陽光女子合唱團》場次到什麼時候？《NOWNEWS今日新聞》訪問於業內擁有30年資歷的影評人進行分析，認為《陽光女子合唱團》上映後3週起，台北京站威秀週五共開了22場，週六、日同樣火力全開，一天開23場，場次相當驚人。影院上映近4個月，已是近年來國片非常難得現象，觀察現今熱度愈趨下降，影評人表示，下檔時間未能說準，4月應該還會有檔期，票房樂觀挑戰8億，若還沒看過電影的民眾，可以把握下月3日至6日的兒童、清明連假期間，觀賞佳作。而《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢近3日全台各大影院《陽光女子合唱團》的場次，台北京站、信義威秀影城週末及平日均有3至4場，台中大遠百、大魯閣新時代威秀影城平均有2至3場，桃園統領威秀影城則還有5至7場，高雄大遠百、台南FOCUS威秀影城等也是3至4場。該片以女子監獄作為背景，陳意涵飾演的「惠貞」因為殺了家暴夫入獄，在獄中生下先天性白內障女兒「芸熙」，她和獄友翁倩玉、孫淑媚、安心亞、何曼希等共組合唱團。而每位女囚犯都有屬於自己的故事，電影涵蓋了愛情、親情和友情，最重要的是「愛」、「原諒」及「遺憾。」