電影《陽光女子合唱團》上映至今（27）日累計58天、票房超過6億6346萬，持續記載台灣影史紀錄，為此，導演林孝謙今下午3時將偕同編劇呂安弦、主演群陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩等於台北大巨蛋秀泰影城出席感恩謝票會，另外，下月1日同樣再至台中、高雄舉行活動，滿滿心意只為致謝影迷。《NOWNEWS今日新聞》整理出活動時間、入場資格、注意事項，帶您快速掌握。
林孝謙透過社群IG發布喜訊，《陽光女子合唱團》感恩謝票會於今日及下月1日舉辦，近距離向全台影迷互動致謝，會前特別提醒將前去的民眾，「務必注意安全，不需要夜排。你們的平安，比任何形式的等待都重要」，盼望未來2天活動都能順利圓滿。
林孝謙也透露，感恩謝票會將安排前200位觀眾上台互動，同時也為未取得號碼牌、卻依然到現場一起分享喜悅的朋友，準備了小小心意與幾段特別演出，「或許無法做到人人有獎，但我們始終抱持著回饋與珍惜的心情，盡力讓這場相聚值得被記住！」
📢 𝟐／𝟐𝟕（五）感恩謝票會台北場
➤ 出席影人｜ 導演林孝謙 、編劇呂安弦、陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩
➤時間地點｜2月27日（五）15：30 台北大巨蛋秀泰影城2樓
➤參加資格｜憑「台北大巨蛋秀泰影城」於「2月27日至3月1日」場次的電影票
➤名額｜限200名 每人限領乙張號碼牌，不得代領、代排、解壓縮
➤活動流程｜
● 預計 12：00 發放號碼牌，限200名，發完為止
● 預計 15：00 依號碼牌順序叫號、整隊
● 預計 15：30 活動開始
△ 當日互動環節恕不開放簽名合影、不得要求錄製影音
△ 視當日情況上述時間可能有所變動，敬請見諒
📢 𝟑／𝟏（日）感恩謝票會高雄場
➤ 出席影人｜ 導演林孝謙 、編劇呂安弦、陳意涵、安心亞、何曼希、羅晨恩
➤時間地點｜3月1日（日）13：00 高雄夢時代夢想廣場
➤參加資格｜憑「高雄夢時代秀泰影城」於「2月27日至3月1日13：00前」場次的電影票
➤名額｜限300名 每人限領乙張號碼牌，不得代領、代排、解壓縮
➤活動流程｜
● 預計 11：30 發放號碼牌，限300名，發完為止
● 預計 12：30 依號碼牌順序叫號、整隊
● 預計 13：00 活動開始
△ 當日互動環節恕不開放簽名合影、不得要求錄製影音
△ 視當日情況時間可能有所變動，敬請見諒
📢 𝟑／𝟏（日）感恩謝票會台中場
➤ 出席影人｜ 導演林孝謙 、編劇呂安弦、陳意涵、安心亞、苗可麗、何曼希、羅晨恩
➤時間地點｜3月1日（日）17：10 台中新時代一樓廣場
➤參加資格｜憑「台中任一威秀影城」於「2月27日至3月1日17：00前」場次的電影票
➤名額｜限200名 每人限領乙張號碼牌，不得代領、代排、解壓縮
➤活動流程｜
● 預計 14：30 發放號碼牌，限200名，發完為止
● 預計 16：40 依號碼牌順序叫號、整隊
● 預計 17：10 活動開始
△ 當日互動環節恕不開放簽名合影、不得要求錄製影音
△ 視當日情況上述時間可能有所變動，敬請見諒
🔺資料來源－
陽光女子合唱團、何樂音樂PQP MUSIC、壹壹喜喜
