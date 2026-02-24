我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞（如圖）透露今年過年走春時，常會有路人叫她阿蘭，甚至連尾牙演出，主持人都會介紹她是更生人，相當有趣。（圖／記者嚴俊強攝影）

《陽光女子合唱團》票房亮眼，目前全台已累積6.5億，劇中飾演阿蘭的安心亞，今（24）日現身捐血活動，吐露心情：「覺得很開心、很幸運參與陽光這部電影。」強調不會漲價。而不僅現實生活中常有人叫她「阿蘭」，安心亞笑說在捐血前填寫問卷，被問到「是否有前科」，坦言當下猶豫了一下，反問說：「我要填嗎？」讓其他人聽完笑翻，直呼入戲太深。安心亞如今躍升「票房破億女星」，她強調自己不會漲價，會抱持感恩的心，繼續做喜歡的事。在跑電影宣傳的過程中，聽到許多人的反饋，讓她更愛自己的工作，安心亞分享有位觀眾說自己的媽媽也是受刑人，對方從沒看過媽媽，甚至對她充滿恨意，但看完電影後讓他想看看媽媽的樣子。對此，安心亞直言有讓觀眾感受到溫暖、心境上獲得啟發是很棒且有意義的事。有趣的是，安心亞透露今年過年走春時，常會有路人叫她阿蘭，甚至連尾牙演出，主持人都會介紹她是更生人，相當有趣。至於2026年的計畫，安心亞直言：「不要有計畫，把每天都過好，早點睡、吃得營養健康。」笑說讓自己保持在隨時可以捐血的狀態。跨足影視歌三棲的她，表示不管在哪個領域都會做到最好，今年也已經接到戲約，而《陽光女子合唱團》是否會有續集？安心亞則回答：「沒聽說。」《陽光女子合唱團》賣破國片最高票房數字紀錄後，仍然持續吸引大批觀眾走進戲院，春節期間的票房又破億，目前全台已累積6.5億，打破7億大關已不遠。