台灣電影《陽光女子合唱團》以女子監獄合唱團為題材，描寫獄友在高牆中用歌聲彼此扶持、情感濃到像家人一樣，口碑持續發酵，票房衝破5.45億元，正式超越2008年上映的《海角七號》18年來5.3億元紀錄，正式封頂台灣影史票房冠軍。這部作品是翻拍自2010年韓國神片《美麗的聲音》（하모니），而片中由陳庭妮飾演的暖心獄警角色，原版正是近年因主持戀愛綜藝《單身即地獄》再度翻紅的李多熙。
陳庭妮原版預警角色 是《單身即地獄》李多熙
《陽光女子合唱團》中，陳庭妮飾演的獄警陳育雯，是把獄友當朋友對待的溫暖存在，不只在她們籌組合唱團時擔任鋼琴伴奏，還細心關注惠貞女兒的健康狀況。這個角色在原版《美麗的聲音》中則由李多熙演出，她當年飾演擔任教導官3年的新人，性格比台版更膽小柔弱，但同樣願意為收容人挺身而出，在合唱團中負責鋼琴伴奏，是戲裡不可或缺的溫柔力量。
李多熙今年40歲，當年演出《美麗的聲音》才24歲；近年因主持《單身即地獄》系列節目再度翻紅，175.2公分的高挑身形與大長腿則是她的招牌。她是2002年透過超級模特兒選拔進入演藝圈，2003年以《千年之愛》正式出道，真正打開演員知名度的，是在2013年李鍾碩、李寶英主演的《聽見你的聲音》裡飾演的檢察官徐度妍，這個角色其實是她親自積極爭取來的，當時還因身高問題差點錯失機會。
李多熙長太高會自卑 試鏡常常被刷掉
粉絲常說她爽朗的氣質很迷人，不過李多熙曾坦言，高個子一度成為自卑來源；在《清潭洞愛麗絲》試鏡時，因為太高拿不到演出機會，《聽見你的聲音》也因高個子差點被刷掉，因此她會無意識會駝背、脖子前傾，與男演員合照時還會反射性縮身。
雖然演員路曲折，但李多熙從《美麗的聲音》裡溫柔的獄警，到《請輸入檢索詞WWW》、《離婚保險》、《S LINE》，成功用演技走進觀眾腦海，而現在，大家只要一提到李多熙，第一反應都是《單身即地獄》，她坐在主持席上，看著各對情侶曖昧修羅場攻防戰，該吐槽時不留情，和洪真慶、曹圭賢、韓海、金珍映來回拋接，一搭一唱笑料不斷。
《陽光女子合唱團》改編韓國神片 《美麗的聲音》創影史紀錄
《陽光女子合唱團》改編自當年在韓國創下熱潮的《美麗的聲音》，故圍繞一群背負沉重過往的女性，在冰冷封閉的環境裡，組合唱團用歌聲找回自己與希望。該片2010年在韓國上映時首日觀影人次突破10萬，壓過同期《阿凡達》，最終累積301萬觀影人次，上映長達3個月，票房超過6億台幣，成為許多人心中的女性電影代表作。
台版卡司同樣堅強，集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等女星。劇情設定中，長期遭受家暴的惠貞（陳意涵飾）因意外殺夫入獄，在法務部矯正署臺北女子看守所服刑期間產下一女芸熙，隨著新生命降臨，監獄氛圍也悄悄鬆動，但得知孩子患有弱視，惠貞母職壓力與罪責感交織，讓她在服刑歲月裡更加煎熬，而合唱團的成立，成為這群女人命運翻轉的契機。
