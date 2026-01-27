台灣電影《陽光女子合唱團》上映後口碑持續發酵，票房已累積突破2.5億台幣，引發高度關注與討論，而這部作品的源頭，其實來自一部曾寫下驚人紀錄的韓國電影，改編自2010年上映的《美麗的聲音》（하모니）。《美麗的聲音》當年在韓國首映首日觀影人次即突破10萬，一度擊敗好萊塢鉅片《阿凡達》登上票房冠軍，上映時間超過3個月，最終累積觀影人次達301萬，換算票房成績突破6億台幣，成為無數觀眾心中難以忘懷的催淚神作。而這部經典的《美麗的聲音》，目前也在車庫娛樂YouTube頻道免費播出中。
《陽光女子合唱團》原作曝光 是韓國神作《美麗的聲音》
近期引發關注的台灣電影《陽光女子合唱團》，是翻拍自韓國電影《美麗的聲音》，以「女子監獄合唱團」為題材，描寫一群背負沉重過往的女性，在封閉冰冷的高牆之中，如何透過歌聲彼此扶持、找回希望。電影2010年在韓國上映後掀起巨大迴響，首日觀影人次即突破10萬，壓過同期上映的《阿凡達》，最終累積301萬觀影人次，上映時間長達3個月，創下超過6億台幣的票房成績，成為許多觀眾心中難以取代的經典，也被視為當年最具代表性的女性電影之一，目前也在車庫娛樂YouTube頻道免費播出中。
《美麗的聲音》劇情描述貞慧（金倫珍飾）長期遭受丈夫家暴，為了保護腹中胎兒，意外錯手殺死對方而入獄服刑。她在獄中生下兒子敏宇，卻必須面對孩子一歲半後將被送往寄養家庭的規定，使她格外珍惜與孩子相處的每一刻。在這座監獄裡，每位女囚也都背負著難以言說的傷痛與過去，貞慧因此萌生組成女子合唱團的想法，希望用歌聲撫平彼此的傷痕，也向監獄外的親人傳達思念。
隨著合唱團的成立，原本冷漠、壓抑的監獄空間逐漸出現變化，透過一次次練習，女囚們慢慢熟悉彼此，也聽見對方生命中不為人知的故事。在高牆之內，她們站上舞台，為心中最在乎的人歌唱，讓主演金倫珍曾回憶，這是一部「因為哭得太兇，不得不重拍部分場面的電影」。
《陽光女子合唱團》票房破2.5億 全台火熱上映中
《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等女星主演，劇情設定長期遭受家庭暴力的惠貞（陳意涵飾），在一次意外事件中殺害丈夫而入獄服刑。她於法務部矯正署臺北女子看守所服刑期間產下一女芸熙，卻隨即得知孩子被診斷出患有弱視，使她在服刑之餘，還必須承受沉重的母職壓力與心理負擔。隨著新生命的誕生，原本充滿衝突與矛盾的監獄環境，也悄悄產生變化，為這群女子的人生帶來新的轉折。
《陽光女子合唱團》票房累積2.5億台幣，目前仍在全台火熱上映中。
