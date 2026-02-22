我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奶奶一角在《美麗的聲音》（如圖）有比台灣版《陽光女子合唱團》更殘酷的結局，讓不少觀眾看了更想掉眼淚。（圖／摘自IMDb）

▲《美麗的聲音》（如圖）韓國上映時的票房曾經打敗過《阿凡達》。（圖／摘自IMDb）

上映日期：2010年1月28日（韓國）

電影類型： 劇情、溫馨、音樂

片長：115 分鐘

導演：姜大奎（又譯姜帝圭，代表作《機密同盟》）

編劇：李勝妍、尹濟均、金輝、姜大奎、

領銜主演：金倫珍、羅文姬、強藝元、李多熙、張榮男

劇情簡介：女主角靜慧（金倫珍飾）在長期家暴下為保護腹中胎兒誤殺丈夫，在獄中產下兒子敏宇，卻因法律規定孩子滿18個月必須送往領養，讓她心急如焚。為了獲得與孩子外出見面的機會，靜慧決定在死刑犯指揮家文玉（羅文姬飾）的協助下成立女子合唱團，這群背景各異的女囚在歌唱中相互治癒，試圖在冰冷的高牆內譜出溫暖奇蹟，同時也迎來關於離別與救贖的感人終章

春節9天連假進入最後一天，不少人趕著搭車返回居住地區、準備明天一早要上班，在車程之中如何殺時間、排遣無聊？其實打開影音平台看片是個好選擇。尤其近來話題焦點：突破國片最高賣座數字紀錄、全台已飆破6億的《陽光女子合唱團》，作為改編藍本的韓國原版電影《美麗的聲音》在GaragePlay 車庫娛樂的YT頻道上開放限時免費看，MyVideo也有這部感人的電影。在正式進入春節假期的第一天，《陽光女子合唱團》即宣告打破國片賣座數字最高紀錄，春節期間甚至比起新上映的賀歲電影都要賣座，現在衝破6億、超越7億指日可待。該片翻拍自韓國電影《美麗的聲音》，原版雖然後半段的情節與台版差異頗大，卻同樣有催人落淚的發展，讓不少影迷直呼：「原版這一段比台版的更好哭。」很適合在車上欣賞。羅文姬扮演的奶奶和台版翁倩玉有不同的故事和結局，她是。原本兒女都不能原諒她衝動犯下的罪，她自己也無法原諒自己，所以封閉內心，更選擇不碰音樂，最後才被同房的獄友打動、答應擔任合唱團的指導老師兼指揮，她的原先的身分也並非已成名的歌星，而是音樂教授。不少觀眾在N刷《陽光女子合唱團》之餘，也好奇原版《美麗的聲音》到底還有哪裡長得不太一樣，使得這部目前已經可以限時免費看的電影也變得更加熱門，當初在韓國首映首日觀影人次即突破10萬，一度擊敗好萊塢鉅片《阿凡達》登上票房冠軍，上映時間超過3個月，最終累積觀影人次達301萬，換算票房成績突破6億台幣，和目前《陽光女子合唱團》的成績差不多。《陽光女子合唱團》雖然在拍攝時取用了《美麗的聲音》設定，大致上的發展也相似，可是為了台灣與韓國之間的國情不同、法律執行的狀況有差異，做了不少本土化的更動，兩部電影神似卻不會一模一樣，看完韓國原版更能體會台版編導的用心，把韓國原版當成不一樣的影片來看，也是不錯的角度，依然是一部很感人、好哭的電影。