▲翁倩玉睽違47年返台拍戲，就以《陽光女子合唱團》締造佳績，全台票房已破2.5億。（圖／摘自 陽光女子合唱團 臉書粉絲頁）

▲《陽光女子合唱團》描述女犯人的情誼，讓觀眾感動落淚。（圖／壹壹喜喜提供）

▲A-Lin（中）和《陽光女子合唱團》導演林孝謙（右）再合作，為片子唱出催淚暖心的主題曲〈幸福在歌唱〉。（圖／翻攝自YouTube 吉米哥 Jimi Bro）

▲曾愷玹（左）與張允曦（右）扮演養母，觀眾不難看出她們是一對同性伴侶，編導卻沒有刻意強調。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

▲《陽光女子合唱團》將韓國電影成功在地化翻拍，完全改變的大結局讓不少觀眾覺得，比韓國原版更好哭。（圖／壹壹喜喜提供）

全台飆破2.5億、還在熱映中的票房怪物《陽光女子合唱團》，上映到第4個週末，全台還賣了快1億台幣，堪稱史上罕見。到底這部片子在紅什麼？為何變成不分男女老少都走進戲院、很多人還不止觀賞一次的超熱門話題電影？《NOWNEWS今日新聞》為讀者解析全片5大亮點。大多數人看到《陽光女子合唱團》，首先注意到的一定是主角陣容超堅強，幾乎網羅各世代的頂尖女星，尤其76歲旅日巨星翁倩玉睽違47年首度接演台灣電影，更是榮登金馬獎影后超過半世紀的新作，與她同世代的資深巨星大都退休，更顯難能可貴。其他像是陳意涵、鍾欣凌、安心亞、苗可麗、陳庭妮等也都曾是偶像劇或鄉土劇的重量級大咖，擺在一起能吸引不同階層、世代的觀眾。而每一個人都被賦予自己的功能，戲分最重的陳意涵哭功了得，觀眾直呼:「她哭得太厲害，看了都想跟著掉眼淚。」孫淑媚與安心亞則是諧趣組合、搭配極為討喜。鍾欣凌與苗可麗分量雖沒她們重，只要出場就有主角的存在感。陳庭妮看似不張揚，卻是穩定的力量。翁倩玉帶來資深巨星的強大氣場，新秀何曼希表現沈穩不像第一次拍電影，每一個觀眾都能找到自己欣賞的目標。一般常說國片的賣座題材不外乎黑道、校園愛情跟鬼，但《陽光女子合唱團》反而幾乎都不算有觸碰到，就算片中的女犯入獄理由免不了有的還是跟黑道有關，卻只是蜻蜓點水，更大的重點在於彼此互相扶持、照顧的情誼，以及某些人與孩子之間的親情互動。這世上可能有人不需要愛情，但親情與友情很少人能完全拋開，因此很難不被片子打中，編導更將這些部分處理得溫馨感人。尤其片子裡的犯人雖然有些人是被逼上絕路，仍無法逃過觸法需要得到制裁、可能不會有美好結局的後果，觀眾心裡已經有所預期，等到真的發生，淚水反而更被牽引出來。尤其後半段的幾度重擊，就是不少人進場前放話不會哭，看片後涕淚縱橫的最大關鍵。既然片名已經是《陽光女子合唱團》，當然一定要有「唱歌」的部分，歌曲的選擇就很重要。曾經在《比悲傷更悲傷的故事》就合作的「天生歌姬」A-Lin與導演林孝謙，當年讓〈有一種悲傷〉隨著電影熱賣也成了超暢銷夯歌，這一次又攜手的〈幸福在歌唱〉則是以溫暖的風格，讓觀眾回味劇中人的生命故事，同樣極具催淚效果。而另一首由洪佩瑜演唱的〈再見的時候〉，則是緊扣翁倩玉扮演的玉英奶奶和女兒的故事，MV呈現電影片段，也是讓觀眾光看就想哭。除了新歌動人外，合唱團在甄選、表演的過程還唱了謝金燕〈練舞功〉、陶晶瑩〈姐姐妹妹站起來〉、蕭亞軒〈表白〉等著名歌曲，讓觀眾感到親切，也能把氣氛變得更嗨。近年來的好萊塢大片為了扭轉昔日在性別、族群上的呈現嚴重失衡，會做出明顯的轉變，反而讓觀眾抱怨過於刻意，更增加反感，就連曾經票房無往不利的迪士尼，都在這樣的方針之下，踢過好幾次的票房大鐵板，在影迷心目中也留下負面印象，反倒各方都不討好。而在《陽光女子合唱團》情節中，其實沒有刻意明講，但觀眾不難看出收養陳意涵女兒的曾愷玹、張允曦（小8）是一對女同志伴侶，編導盡量不在她們身上放入太多刻板印象，倒是讓普羅大眾更能夠接受，不會像好萊塢大片的處理時常激起反感，同時也讓過往曾因演出《不能說的·祕密》等片、一度走紅的曾愷玹，再次成為觀眾的話題。林孝謙與編劇呂安弦過去攜手翻拍韓片《最悲傷的故事》成為《比悲傷更悲傷的故事》，讓無數觀眾為了男女主角的悲涼結局落淚，成功締造全台2.4億票房佳績，還紅回原版影片的家鄉韓國，連在中國也締造台灣電影的票房最高峰。這一次再度把韓片《美麗的聲音》改編為《陽光女子合唱團》，在地化的比例更高、結局幾乎和韓版完全不同，許多觀眾都覺得台版催淚程度更高。所謂的翻拍雖然是買版權、將同一故事再度搬上銀幕，《陽光女子合唱團》和韓國原版的差異卻不少，除了一些小細節不盡相同，類似的人物與情節大綱，最後卻演變出完全不一樣的結局，尤其台版一開場就埋了伏筆，觀眾看到最後才驚覺編導的構思巧妙，最後的高潮更是遺憾、感動兼具，讓人不得不潸然淚下。