票房破4億、即將挑戰《海角七號》國片最高賣座數字紀錄的《陽光女子合唱團》，讓「怪物新人」何曼希大暴紅，IG追蹤人數衝破22萬大關，新片《無法計算的青春》就當上女
主角，不諱言確實有壓力。她扮演高中生、變成制服美少女，還要和林葉亭的帥氣兒子邱以太組CP，一場甩他巴掌的戲還來真的，瞬間很有罪惡感。
何曼希甩邱以太巴掌 彼此距離竟拉近不少
何曼希堪稱少數電影處女作就熱賣好幾億的強運新秀，第2部電影已當上女主角，這次就沒有一群資深前輩姐姐在旁邊帶領，當然會怕做不好，但她知道一焦慮就很難放鬆，所以不斷提醒自己順其自然。她在裡面的制服造型與《陽光女子合唱團》裡的扮相又不相同，另有一種魅力，而她與邱以太片中是歡喜冤家，第一天就上演火熱巴掌戲，彼此距離瞬間拉近不少。
《無法計算的青春》中，邱以太扮演的高中男孩意外獲得「看⾒世⼈積分數值」能⼒，與班上最低分的邊緣女孩何曼希成為奇妙搭檔，展開一場分數改造計畫，在追逐各自夢中情人的同時，也逐漸被彼此吸引。導演李伯恩正是轟動全台的《夜市王》靈魂人物之一，坦言很喜歡跟演員們當朋友，開拍前還跟大家一起上表演課、打籃球跟唱 KTV。
何曼希扮開朗少女 《DD52》曾蘊帆演校花
片中另一組校園風雲人物CP由曾薀帆、姜勝勛演出，曾薀帆參與過《聲林之王2》、女團選秀節目《菱格世代DD52》，擁有不少粉絲，這次跨領域演校花，感到興奮又不安，表示：「第一次演電影，不像舞台上唱跳表演，要學會把情緒留在身體裡，而不是往外放，是我需要重新適應的地方。」姜勝勛則笑說自己演人氣帥哥，私下卻比較像邊緣人，要把「自信感」演出來是最大挑戰。
近來何曼希一面忙著拍《無法計算的青春》，一面還抽空要跑《陽光女子合唱團》的影人場活動，雖忙碌卻也很充實。她在《無法計算的青春》中角色性格開朗、直來直往，將展現不同於《陽光女子合唱團》的樣貌，頗受粉絲期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
何曼希堪稱少數電影處女作就熱賣好幾億的強運新秀，第2部電影已當上女主角，這次就沒有一群資深前輩姐姐在旁邊帶領，當然會怕做不好，但她知道一焦慮就很難放鬆，所以不斷提醒自己順其自然。她在裡面的制服造型與《陽光女子合唱團》裡的扮相又不相同，另有一種魅力，而她與邱以太片中是歡喜冤家，第一天就上演火熱巴掌戲，彼此距離瞬間拉近不少。
《無法計算的青春》中，邱以太扮演的高中男孩意外獲得「看⾒世⼈積分數值」能⼒，與班上最低分的邊緣女孩何曼希成為奇妙搭檔，展開一場分數改造計畫，在追逐各自夢中情人的同時，也逐漸被彼此吸引。導演李伯恩正是轟動全台的《夜市王》靈魂人物之一，坦言很喜歡跟演員們當朋友，開拍前還跟大家一起上表演課、打籃球跟唱 KTV。
片中另一組校園風雲人物CP由曾薀帆、姜勝勛演出，曾薀帆參與過《聲林之王2》、女團選秀節目《菱格世代DD52》，擁有不少粉絲，這次跨領域演校花，感到興奮又不安，表示：「第一次演電影，不像舞台上唱跳表演，要學會把情緒留在身體裡，而不是往外放，是我需要重新適應的地方。」姜勝勛則笑說自己演人氣帥哥，私下卻比較像邊緣人，要把「自信感」演出來是最大挑戰。
近來何曼希一面忙著拍《無法計算的青春》，一面還抽空要跑《陽光女子合唱團》的影人場活動，雖忙碌卻也很充實。她在《無法計算的青春》中角色性格開朗、直來直往，將展現不同於《陽光女子合唱團》的樣貌，頗受粉絲期待。