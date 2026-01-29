我是廣告 請繼續往下閱讀

☀️《陽光女子合唱團》有隱藏成員？

▲A-Lin族名有「陽光」之意，冥冥之間成為「陽光女子合唱團」隱藏成員。（圖／翻攝自Threads）

☀️A-Lin為何沒演電影？

▲A-Lin（如圖）以第三者的角度，獻唱〈幸福在歌唱〉，用歌聲擁抱劇中每個角色，同時擁抱觀眾。（圖／翻攝自吉米哥 Jimi Bro）

☀️為何A-Lin獻唱主題曲？

《陽光女子合唱團》全台票房已破2.5億，口碑好評不斷，吸引不分性別、年齡層的觀眾群，成為影院罕見現象級盛況，許多民眾二刷、三刷仍意猶未盡，《NOWNEWS今日新聞》先前已為讀者整理5大亮點一次看；如今還發現原來「陽光女子合唱團」有隱藏成員？A-Lin為何沒演電影？導演林孝謙為何找A-Lin獻唱主題曲〈幸福在歌唱〉？以上解析帶你一次看懂！近日有觀賞完《陽光女子合唱團》的觀眾於社群Threads發文，指出劇中合唱團成員另藏彩蛋！不只有陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、陳庭妮、何曼希，原來A-Lin也是隱藏成員，由於其擁有阿美族血統，族名取為「Lisang Pacidal Koyouan」，當中「Pacidal」具有「太陽」、「日照」等意思，因此冥冥之中，她早已是「陽光女子合唱團」的一員。林孝謙並非首次看上A-Lin，執導2018年的電影《比悲傷更悲傷的故事》就曾找過A-Lin，她飾演正在製作新專輯的歌手，因一首新歌〈有一種悲傷〉意外發掘男女主角的動人愛情故事，是帶領觀眾進入主要劇情的靈魂人物。A-Lin首次電影處女秀，戲份連續拍了3天，在錄音室拍了2場戲、唱了2首歌，「我印象最深刻的反而是休息時刻，導演很用心，讓所有工作人員在休息時都能夠吃得好、吃得飽，也因為心情愉悅，更能投入電影的拍攝工作。」而A-Lin為何沒演電影？原來因為林孝謙希望透過聲音傳遞愛與力量，身兼女兒與母親雙重身分的A-Lin，若出現在劇中雖合理，卻也矛盾，因此A-Lin僅獻唱主題曲，以第三者的角度，用歌聲擁抱劇中每個角色，同時擁抱觀眾。林孝謙導演提到：「《陽光女子合唱團》是一部關於音樂、親情和人性的電影，我想要找到這部電影音樂與內容最動人的核心。」於是在前期創作劇本時，就想到了A-Lin。林孝謙形容道對方的嗓音「溫暖、舒服，又不張揚，像一個溫柔的網，可以接住你、擁抱你」，完全呼應電影圍繞「愛」與「原諒」的主題，〈幸福在歌唱〉成為A-Lin與林孝謙給觀眾的致命一擊。