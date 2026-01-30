我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯震東出道即攀高峰，後來捲入呼麻風波，一度需要重新打拚，現在又是搶手紅星。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲宋芸樺成為國片票房破億吉祥物，也仍在演藝界走紅。（圖／台北電影節提供）

▲曾敬驊去年成為金馬獎得主，演藝行情還在走旺。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲何曼希近來除了跑《陽光女子合唱團》映後活動，也在拍新片《無法計算的青春》，活動空檔不忘露出俏皮表情自拍。（圖／摘自何曼希 Manxi threads）

《陽光女子合唱團》全台票房飆破3億，還在持續熱映中，電影裡的亮眼新秀何曼希，首度跳上大銀幕就因賣座佳績聲勢水漲船高。像她一樣電影處女作即攀高峰的幸運兒，還有柯震東、宋芸樺、曾敬驊等，目前也都還是台灣影視界的搶手紅星，讓何曼希的後續發展備受矚目。何曼希首部正式在戲院商業上映的電影《陽光女子合唱團》，全台賣破3億，柯震東《那些年，我們一起追的女孩》全台票房近4億3000萬，還在香港打破當時華人影片的最高票房紀錄，使他迅速紅遍華人區。宋芸樺《等一個人咖啡》與曾敬驊《返校》台灣票房都是2.6億，他們在片中也都是主角，因而處女作推出後就成為搶手紅星。不過大銀幕出道即攀高峰，接下來的發展就大不相同：柯震東在北京捲入呼麻事件、重創形象與事業，返回台灣重新打拚，現在仍是大小螢幕上具有號召力的大牌，但他的感情緋聞也同樣受到矚目，與蕭亞軒、李毓芬的交往都曾攻佔娛樂新聞顯著版面。宋芸樺的第2部片《我的少女時代》，比《等一個人咖啡》造成更大轟動，還讓她紅到韓國。她後來挾連續兩部電影都熱賣的聲勢轉進小螢幕，卻沒有類似的佳績，不過影視邀約仍不斷，更成為台灣電影的票房破億吉祥物，不僅主演的前兩部片加上分別與柯震東、林柏宏合作的《月老》和《96分鐘》都破兩億，連客串助陣的《大濛》都達到全台一億的票房。去年以《我家的事》拿下金馬獎最佳男配角的曾敬驊，則在《返校》後以《刻在你心底的名字》、《不良執念清除師》分別在大小螢幕製造話題，演技實力也更有好評，雖然還不具備堅強的賣座保證，卻是公認才華、顏值俱優，也是新片爭搶的當紅小生。至於何曼希在《陽光女子合唱團》雖然並非戲分舉足輕重的第一要角，在一群資深前輩中卻沒有被遮掩光芒，同樣不簡單。她在社群網站上發文感謝觀眾走進電影院、對於片子給予支持，也感謝大家喜歡她的演出並給她鼓勵，她會繼續加油。她也不忘替正在拍攝的新片《無法計算的青春》做宣傳，形容這部片充滿歡笑與成長，在片中會有不一樣的面貌。