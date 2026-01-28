我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞（左）與孫淑媚（右）將分別出席《陽光女子合唱團》台北、高雄週末謝票場活動，粉絲忙搶票。（圖／摘自 IG@xinya_an)

▲安心亞在《陽光女子合唱團》雖然演囚犯，還是有可愛的面貌。（圖／摘自 IG@xinya_an)

全台票房即將衝向3億的《陽光女子合唱團》，眾卡司分別前進北中南不同影城，答謝觀眾的厚愛，安心亞與何曼希這組「化敵為友」的配對讓信義區巨幕廳謝票場搶手如演唱會，電影票迅速被搶光；台中與高雄場分別主打的苗可麗與孫淑媚，也吸引眾多粉絲上網訂票，同樣很難搶。影迷還敲碗劇組繼續安排不同的組合跟大家見面，熱情不退燒。《陽光女子合唱團》是台灣電影難得一見，一群女星個個有發揮、表現都精彩的文藝好戲，因而全台狂賣後，眾家要角都被要求出席影人場活動，已經陸續出現不同的組合。而片中關係從不對盤到變親熱的安心亞和何曼希，都是長腿、擅舞又亮麗，無怪乎謝票場辦在可容納數百觀眾的巨幕廳，座位還是迅速被搶光，不比演唱會好買。安心亞這陣子出席不少《陽光女子合唱團》映後，隨著片子票房一路飆高，她的人氣也持續攀升，她在社群網站上發文表示很開心能讓這部片陪著努力生活的人，提供一點點力量，讓被困住的人慢慢重新學會去愛，希望每一個走進戲院的人，都能從電影裡帶走一點溫度。而首度拍電影的何曼希，更因為《陽光女子合唱團》狂賣，演藝行情N級跳，成為最受矚目的幸運新秀。有許多年輕觀眾把她當成新偶像，努力搶票就為了當面表達對她的欣賞，也使得已經不好買到的謝票場電影票，在開放預購後幾分鐘之內就迅速客滿。各方好奇《陽光女子合唱團》票房還能衝到哪個高度？以目前的速度來看，本週飆破3億的可能性極高，接下來會邁向4億，也很有機會放映至春節後。網上已經有要準備考試的學生，以及待產中的孕婦，感嘆必須到2月才有空檔看片，擔心等不及進戲院片子就下檔，其他網友們則安慰：「現在熱賣成這樣，至少會上映到春節後吧。」