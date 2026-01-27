我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何曼希在《陽光女子合唱團》扮演因殺人而入獄的叛逆少女，演技表現讓觀眾印象深刻，大獲好評。（圖／摘自 IG@man_xi.ho）

▲何曼希（左）在《陽光女子合唱團》碰上巨星前輩翁倩玉（右），卻仍然被觀眾注意，光芒沒有被掩蓋，潛力十足。（圖／摘自 IG@man_xi.ho）

▲何曼希因《陽光女子合唱團》暴紅，目前拍攝中的第2部電影已經擔任女主角。（圖／摘自 IG@man_xi.ho）

全台熱賣2.5億的話題夯片《陽光女子合唱團》，除了陳意涵、翁倩玉等資深主角表現受到熱烈討論，也讓片中年紀最輕的女犯人何曼希迅速暴紅，目前正在拍第2部電影《無法計算的青春》就已登上女主角寶座，被稱為「最強新人」。網友大讚《陽光女子合唱團》有她出現畫面就變超美，還看好她有望問鼎今年金馬獎最佳新演員。23歲的何曼希在《陽光女子合唱團》扮演被黑道大哥強暴、憤而殺了對方因此入獄的叛逆少女，冷酷、強悍的外表下，其實隱藏著從小受苦必須武裝自己的悲哀。她在片中雖然被陳意涵、翁倩玉、安心亞、孫淑媚等資深前輩包圍，綻放的光芒卻未被遮掩，也顯得清新、突出，無怪乎成了因這部片大走紅的最幸運新人，被視為角逐金馬獎新演員的強棒。《陽光女子合唱團》導演林孝謙曾透露，何曼希有舞蹈底子，片中角色需要能跳鋼管舞，成為甄選時的重要考量。而何曼希從小就學習過芭蕾、國標、現代舞及 K-Pop 等不同舞風，參加過各類的舞蹈比賽，還曾到韓國去當練習生。在韓國的時候，她語言不通、沒人可講話，還因為放棄要付違約金，只能硬撐，結果新冠肺炎疫情爆發，她因此能回台灣，倒覺得鬆了口氣。返台後她曾參加國標舞大賽、跳到業餘組前60強，還拍了讓人有印象的麥當勞「功夫薯條」廣告，可以為了訓練就紮馬步3小時到腿都在發抖，這一次為《陽光女子合唱團》的鋼管舞也是跳到兩條腿都磨破皮，在外人眼中看起來「一片暴紅」的幸運，背後其實都有充足的準備與刻苦的過程。目前簽入林孝謙旗下的何曼希，獲得東家力捧，很快已經在拍第部2片、演第一女主角，角色是一位邊緣人型的高中女生，和林葉亭的帥氣兒子邱以太演對手戲。何曼希外型清新、可塑性高，演技潛力雄厚，又由於《陽光女子合唱團》狂賣粉絲暴增，確實是很值得關注與期待的國片新秀。