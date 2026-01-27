我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳淑芳近年來在台灣還陸續有ˋˊˊ 影視作品推出，年輕觀眾對她較為熟悉。（圖／記者吳翊緁攝）

▲翁倩玉（右）與陳意涵（左）在《陽光女子合唱團》有動人的對手戲。（圖／摘自陽光女子合唱團 FB）

▲翁倩玉近期因為《陽光女子合唱團》全台大熱賣，再度成為觀眾討論熱烈的焦點人物。（圖／金馬執委會提供）

全台熱映中的《陽光女子合唱團》，吸引許多平常少看電視節目或電影的觀眾走進戲院，卻也因此有人鬧出笑話，在網路留言區透露自己將玉英奶奶的演員誤以為是陳淑芳，後來才發現是翁倩玉，馬上引來其他網友笑虧：「是不是要去吃葉黃素了？差很多耶。」也有人認為兩位都是金馬獎影后的資深大咖，氣質完全不一樣，根本不會誤認。《陽光女子合唱團》在宣傳期就主打旅日巨星翁倩玉睽違47年再度主演台灣電影的噱頭，她在中高齡觀眾之間的知名度極大，也是催出這部分影迷進戲院的主要原因之一，可是年輕一輩的觀眾，對她沒有更深的認識，有很多人是從她的保健食品廣告才知道她，而平常沒怎麼看電視的就不太會認得出她來，反而陳淑芳近年來還持續有影視作品推出，台灣年輕觀眾自然更熟悉。有網友認為翁倩玉和陳淑芳並不至於被錯認，相當好分辨，覺得會說她們很像的人，一定是之前不認識翁倩玉。其實陳淑芳比翁倩玉年長10歲多，當翁倩玉才開始在台灣的電影亮相，陳淑芳已經在演長輩的角色，也比當時主要於影壇、樂壇發展的翁倩玉，更偏向電視藝人的感覺。就連金馬獎獲獎的歷程上，翁倩玉也比陳淑芳幸運不少，22歲就憑《真假千金》拿下最佳女主角，陳淑芳卻要等到81歲才一口氣以《孤味》和《親愛的房客》分別拿下金馬獎最佳女主角、女配角，締造最年長影后的紀錄。不過翁倩玉的巨星地位無可否認，眾多資深觀眾在戲院裡驚喜發現她也是《陽光女子合唱團》主角之一，為她洗練的演技而讚嘆，年輕影迷也終於能透過她在片中的精湛表現，見識到她在台灣與日本藝壇都享有崇高地位的傲人實力。