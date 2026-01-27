國片《陽光女子合唱團》全台票房上週末突破2.5億，超越導演林孝謙2018年上映的《比悲傷更悲傷的故事》2.4億，寫下個人票房新紀錄。片中除了主演陳意涵、翁倩玉、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮和新人何曼希受到討論，飾演陳意涵女兒「子晴」的羅晨恩也備受關注，不少觀眾覺得很眼熟，原來她拍過桂冠湯圓廣告，而羅晨恩試鏡《陽光女子合唱團》打敗千人，片中自彈自唱是苦練的成果，現場清唱的歌喉被形容「根本可以出唱片了｣。
從千人海選脫穎而出 羅晨恩甜美嗓音非代唱
羅晨恩今年1月1日剛滿20歲，來自台南，當初試鏡從1200人中脫穎而出，拿到飾演陳意涵18歲女兒的角色，片中，受刑人陳意涵為了治療愛女的眼疾，忍痛將不到2歲的骨肉「芸熙」出養，長大後養母曾愷玹將她改名為「子晴」。
片末，子晴在高中社團成果發表會上拿吉他自彈自唱〈幸福在歌唱〉，那場戲賺人熱淚，其實這段彈唱全是羅晨恩親自上陣，並非代唱，她為此首次上吉他和歌唱課程，勤練多時才正式上場拍攝，有觀眾分享，羅晨恩本人在映後座談曾經帶著吉他現場清唱一段，歌聲被盛讚已經是可以出唱片的程度。
湯圓廣告演鍾欣凌女兒 私下是愛貓人士、志工
去年年末強力播送的桂冠湯圓廣告中，羅晨恩演出也在《陽光女子合唱團》軋一角的鍾欣凌女兒，她紮馬尾，銅鈴般的大眼睛和迷人露齒笑容，讓人一眼難忘，五官某些角度神似李千娜和鄭宜農，羅晨恩過去還演過周興哲的〈永不結束的情人節〉MV，《陽光女子合唱團》是她的大銀幕首作，而私地下，羅晨恩是名愛貓人士，曾經擔任流浪貓保護協會志工。
目前還是新人演員的羅晨恩，星途備受看好，導演林孝謙曾經稱讚：「她把所有的認真與真心，都交給了鏡頭與音符，成長本來就不是一蹴可幾，而我很高興，在這段旅程的起點，看見她的勇敢與投入，真心希望未來的她，能遇見更多舞台、更多角色，繼續被世界溫柔地看見。」
資料來源：羅晨恩 Chen En IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
羅晨恩今年1月1日剛滿20歲，來自台南，當初試鏡從1200人中脫穎而出，拿到飾演陳意涵18歲女兒的角色，片中，受刑人陳意涵為了治療愛女的眼疾，忍痛將不到2歲的骨肉「芸熙」出養，長大後養母曾愷玹將她改名為「子晴」。
片末，子晴在高中社團成果發表會上拿吉他自彈自唱〈幸福在歌唱〉，那場戲賺人熱淚，其實這段彈唱全是羅晨恩親自上陣，並非代唱，她為此首次上吉他和歌唱課程，勤練多時才正式上場拍攝，有觀眾分享，羅晨恩本人在映後座談曾經帶著吉他現場清唱一段，歌聲被盛讚已經是可以出唱片的程度。
湯圓廣告演鍾欣凌女兒 私下是愛貓人士、志工
去年年末強力播送的桂冠湯圓廣告中，羅晨恩演出也在《陽光女子合唱團》軋一角的鍾欣凌女兒，她紮馬尾，銅鈴般的大眼睛和迷人露齒笑容，讓人一眼難忘，五官某些角度神似李千娜和鄭宜農，羅晨恩過去還演過周興哲的〈永不結束的情人節〉MV，《陽光女子合唱團》是她的大銀幕首作，而私地下，羅晨恩是名愛貓人士，曾經擔任流浪貓保護協會志工。
目前還是新人演員的羅晨恩，星途備受看好，導演林孝謙曾經稱讚：「她把所有的認真與真心，都交給了鏡頭與音符，成長本來就不是一蹴可幾，而我很高興，在這段旅程的起點，看見她的勇敢與投入，真心希望未來的她，能遇見更多舞台、更多角色，繼續被世界溫柔地看見。」