▲《陽光女子合唱團》由林孝謙執導，率領陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌等主演，目前全台票房已突破3億。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》拍45天！殺青日藏超大洋蔥

▲《陽光女子合唱團》全片高潮莫過於合唱團的音樂會演出，光是這一場戲就拍了足足5天。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》講述女子監獄裡的囚犯人生，（圖／壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》全台票房突破3億！由林孝謙執導，率領陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、陳庭妮、何曼希等出演的《陽光女子合唱團》，無疑是近年最夯國片之一，林孝謙先前分享拍攝共花費45天，當中合唱團「音樂會演出」的重逢橋段雖僅有10多分鐘，就拍了5天，最終於去（2025）年5月11日殺青，恰巧是母親節當天，林孝謙感性說，這部聚焦「愛」與「原諒」的主題，緊扣三對不同人生階段的母女關係，是每個人心中最脆弱又需要被擁抱的軟肋。《陽光女子合唱團》去年3月28日開機，歷經45天拍攝，5月11日林孝謙特別在社群發文，感謝從母愛出發的情感主題，能夠順利圓滿拍攝完畢，且恰巧在母親節當天殺青，一切宛如冥冥之中安排。如今該片上映不到1個月，全台票房已突破3億，目前影院熱映中，有望再創紀錄。林孝謙透露，全片高潮莫過於合唱團的音樂會演出，陳意涵在不知情之下，重逢送養的女兒，為了完美呈現這一幕，短短10分鐘的片段，劇組花費整整5天拍攝，不僅集結了兩百名臨時演員、出動搖臂等大型器材，還要搭配音樂、舞蹈、燈光等變化，是最勞師動眾的一場戲碼。那場戲，觀眾反應及童聲合唱團進場等拍攝了兩天，後續三天，拍攝眾演員在台上歌舞、表演，林孝謙強調，當場燈光都是現場打出來，需要先做好編排，提前完成架燈、走位確認步驟，一個差錯都不容許，另外也特別注意劇組工時，不能超時，所以前製時候需把一切都設計明瞭，讓陳意涵與女兒重逢時，深厚的母女親情彰顯得淋漓盡致。編劇呂安弦則分享，拍攝出來的畫面風格會根據角色的心理狀態進行轉換，例如在交代翁倩玉的痛苦回憶時，攝影機多採用「框架式構圖」，將人物侷限在門窗或門檻內，象徵其受困的人生；女子監獄的舍房大量採用暖色調，即便窗外下著雨，室內也洋溢著金黃色光澤，希望傳遞就算身處困境，只要彼此相伴在一起，就是安心的避風港。